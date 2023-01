CHAN 2022 : l’Algérie atomise le Niger et accède à la finale

La sélection nationale A’ s’est qualifiée sans forcer pour la finale du CHAN-2022. En effet, elle a écrasé son homologue nigérienne sur un score sans appel de cinq buts à zéro. La bande à Bougherra affrontera en finale le vainqueur du match Sénégal-Madagascar qui se jouera ce soir.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts l’entame en fanfare. Un quart d’heure seulement après le coup d’envoi, Abdellaoui réussira à ouvrir le bal sur une jolie tête. Ils poursuivent leurs assauts et c’est Mahious qui va doubler la mise à la 23e minute, avant d’aggraver la marque à la 34e. Côté Niger, pas de riposte. L’adverse se contente de défendre et subir la pression des Algériens.

On joue la 45e, les Fennecs assomment les Nigériens. Cette fois ci, c’est Katakoré qui fait tromper coéquipier le gardien de but pour marquer contre son camp. C’est donc sur score de quatre buts à zéro que la première mi-temps s’achève, largement dominé par Draoui et consorts.

Au retour des vestiaires, le rythme du match va baisser d’un cran. Mais les Algériens poursuivent leur domination. Coté Niger, aucune action dangereuse ne mérite d’être mentionné. Le moins que l’on puisse dire, est que le portier algérien, Chaâl, a passé un après-midi tranquille.

On joue la 83e, Bayazid met fin au spectacle des buts. C’est donc sur cette brillante victoire de cinq buts à zéro que l’arbitre siffle la fin du match. La sélection nationale A’ se qualifie pour la finale au terme d’un excellent match, pour ne pas dire le meilleur depuis le début du tournoi. La bande à Bougherra affrontera en finale le vainqueur du match Sénégal-Madagascar qui se jouera ce soir.

FULL-TIME! ⏰ 🇩🇿 Algeria 5-0 Niger 🇳🇪 A spectacular performance by the hosts who cruise past Niger in our first semi-final of the day! 🦊 #TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGNIG pic.twitter.com/PPZoSzp3oH — MARHABA (@CAF_Online) January 31, 2023

« 1er objectif atteint », lance Bougherra

A l’issu de la brillante victoire face au Niger, le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a livré ses impressions sur la chaine de télévision national. Il se dit très content de la qualification pour la finale.

« Je suis très content. Première objectif déjà atteint dans la compétition. Maintenant, on doit se concentrer pour la finale pour brandir le trophée africain le 4 février prochain. Je remercie infiniment les joueurs qui n’ont ménagé aucun effort pour atteindre la finale. Grand merci aussi aux supporters algériens qui nous ont toujours soutenus depuis l’entame du tournoi ». A-t-il déclaré.