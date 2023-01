CHAN 2022 : Kendouci poursuivra bel et bien l’aventure avec les Verts

Bien qu’il ait signé à Al-Ahly du Caire, Ahmed Kendouci poursuivra bel et bien l’aventure avec la sélection nationale A’ au CHAN-2022. Et ce, après avoir eu l’accord de la Confédération Africaine de football.

Talentueux et joueur prometteur, Ahmed Kendouci a allumé le mercato hivernal. Mais c’est finalement en championnat égyptien qu’il ira monnayer son talent. En effet, il s’est engagé officiellement avec Al-Ahly du Caire il y a quelques jours.

Désormais, il n’est plus considéré comme un joueur local. De quoi susciter les spéculations quant à sa participation pour la suite du CHAN-2022 avec la sélection nationale A’. Mais la CAF lui a finalement autorisée de poursuivre le tournoi, a annoncé la FAF ce matin. Il sera bel et bien présent pour la demi-finale face au Niger et éventuellement la finale en cas de qualification, au grand soulagement de Madjid Bougherra.

Joueurs locaux transférés pendant le CHAN : quelles sont les précisions de la CAF ?

Dans un courrier signé par M. Samson ADAMU, Directeur de la Compétition de la CAF, cette dernière a tenu à préciser ce qui suit concernant le transfert des joueurs évoluant au CHAN durant la compétition. » L’un des objectifs principaux de la création du Championnat d’Afrique des Nations est la promotion des joueurs locaux et des associations de football africaines, qui doivent être soutenus pour l’avancée de leurs carrières et projets ».

Or, la CAF a été interpelée par différentes associations et clubs africains. Et ce, pour savoir si, dans l’éventualité où un joueur serait transféré à un club non local durant le CHAN, il pourrait continuer de participer au CHAN.

Cette question a été soumise à la Commission d’Organisation du CHAN qui a retenu ce qui suit :

Durant la période d’enregistrement et jusqu’au début du CHAN, un joueur doit absolument être enregistré dans un club local.

Un joueur transféré durant le tournoi n’a pas encore rejoint son nouveau club vu sa présence dans l’équipe participant au CHAN.

Interdire le transfert d’un joueur durant le CHAN irait à l’encontre de l’objectif de la compétition, qui est précisément de favoriser la progression des carrières des joueurs.

Les règlements n’indiquent pas spécifiquement que les joueurs participant au CHAN doivent être enregistrés dans un club local jusqu’à la fin de la compétition.

Au vu de ce qui précède, la Commission d’Organisation du CHAN a prit une importante décision. Un joueur enregistré dans un club local avant le début du CHAN est qualifié pour participer au CHAN. Il reste éligible pour les matches du CHAN. Et ce, même s’il est transféré à un club non-local après le début de la compétition.