CHAN 2022 : Infantino présent à la cérémonie d’ouverture ?

Le CHAN-2022 approche à un grand pas. La cérémonie d’ouverture s’annonce grandiose. On espère qu’elle soit similaire à celle des Jeux Méditerranéens Oran-2022.

L’Algérie s’apprête à accueillir le Championnat d’Afrique des Nations de l’édition 2022. Tout est prêt pour abriter l’évènement continentale de football, du 13 janvier au 4 février 2023, en ce qui concerne notamment les stades et les infrastructures.

A pas moins de trois semaines de début du tournoi, notre pays est entrain de peaufiner les préparatifs de la cérémonie d’ouverture. Plusieurs figures emblématiques devraient être présentes pour y assister.

On cite, entre autres, le président de la FIFA Gianni Infantino. En effet, et selon nos confrères d’El-Bilad, le responsable de la première instance du football internationale sera présent à côté du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Selon toujours nos confrères d’El-Bilad, la cérémonie d’ouverture du CHAN-2022 sera également marquée par la présence du sélectionneur national Djamel Belmadi.

Légère modification dans le calendrier des matchs

Toujours concernant le CHAN-2022, et sur proposition du Comité d’organisation local (COL), la Confédération africaine de football (CAF) a accepté d’introduire une légère modification au calendrier des matches du tournoi. Ainsi, le match d’ouverture de la compétition entre l’Algérie et la Libye sera l’unique rencontre de la journée du 13 janvier 2023.

Prévue initialement à 17h00 heure algérienne, elle se jouera à 20h au nouveau stade de Baraki. Le second match de la poule A entre l’Ethiopie et le Mozambique, prévu initialement le 13 janvier 2023 à 20h heure algérienne, se déroulera le lendemain, soit le 14 janvier 2023, à 14h.

Réunion du BF : le CHAN-2022 à l’ordre du jour

Le bureau fédéral de la FAF s’est réuni hier. Une réunion présidé par le président de la FAF Djahid Zefizef. Parmi les points inscrit à l’ordre du jour, c’est évidemment le CHAN-2022.

En l’absence du Président du Comité d’organisation local (COL), M. Rachid OUKALI (en congé maladie) et son vice-président, M. Yacine BENHAMZA (en déplacement), c’est M. Réda GHERBI qui a fait un exposé détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs qui connaissent un rythme soutenu.

Ainsi, plusieurs volets ont été passés en revue, tels que :

1-Retour sur le choix de l’affiche officielle de l’événement ‘’Marhaba’’.

2-Les travaux de brainding des stades et des différents espaces devant accueillir les activités connexes du CHAN ainsi que les bus de transport des délégations.

3-La conception des drapeaux géants des sélections participantes.

4-La couverture des pistes d’athlétisme.

5-La signalétique (outdoor et indoor) et l’installation des écrans LED.

6-L’aménagement et la décoration des Fans Zones.

7-La billetterie, les Tickets Center, les accréditations, …

8-L’affichage publicitaire.

9-Le volet audiovisuel ; l’hymne de la compétition ; les cérémonies d’ouverture et de clôture.

10-Le sponsoring et la lutte contre l’Ambush marketing.