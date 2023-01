CHAN 2022 : Infantino et Motsepe reçus par Tebboune

L’Algérie va accueillir, dès aujourd’hui, la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) qui se déroulera du 13 janvier au 4 février de l’année en cours. Hier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

À la veille de l’ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022), le Président a reçu le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe. Et ce, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, et du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad.

Ce qu’ont déclaré Infantino et Motsepe

À l’issue de cette audience, « le président de la FIFA a remercié le Président Tebboune et l’a félicité pour le travail extraordinaire accompli pour la préparation du CHAN 2022 ». En outre, « il a fait savoir qu’ils avaient pass en revue des questions liées au football, à la jeunesse et à l’Afrique ».

« Je suis très heureux de participer à l’inauguration de ce magnifique stade, baptisé du nom de Nelson Mandela, une vraie enceinte de football dont l’Algérie, l’Afrique du Sud et la FIFA sont fiers », a déclaré Gianni Infantino.

D’ailleurs, le président de la FIFA n’a pas manqué de rappeler le fait que « l’Algérie était un pays de football ». « … On se souvient tous du Mondial 1982 en Espagne où l’Algérie avait écrit une excellente page de l’histoire de football africain et mondial », a-t-il encore souligné.

De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s’est dit « très honoré » par l’audience que lui a accordée le Président Tebboune. De plus, « il a tenu à remercier le Chef de l’État d’avoir baptisé le nouveau stade de Baraki au no de Nelson Mandela, un leader pour le monde et pour les enfants de l’Afrique ».

« C’est une journée très spéciale pour nous avec l’inauguration de cette magnifique enceinte par le Président de la République algérien… Je souhaite toute la réussite pour le CHAN 2022 qui s’ouvrira demain vendredi », a déclaré Patrice Motsepe.

Tebboune reçoit le petit-fils de Nelson Mandela

Dans ce même sillage, il est à rappeler que le Président de la République a officiellement inauguré ce jeudi, 12 janvier 2023, le nouveau stade de la capitale algéroise, à savoir le stade Nelson-Mandela de Baraki.

En effet, la cérémonie s’est déroulée en présence des présidents de la FIFA et de la CAF. Mais aussi, du petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela. D’ailleurs, le Président Tebboune lui a accordé une audience à l’issue de laquelle Zwelivelile Mandela s’est dit « très heureux » de participer à l’inauguration du stade de Baraki, baptisé du nom de Nelson Mandela qui « considérait l’Algérie comme son deuxième pays ».

« C’est une reconnaissance, pas uniquement pour l’Afrique du Sud, mais pour toute l’Afrique, de baptiser cette enceinte sportive du nom du défunt Mandela. C’est un honneur pour la famille Mandela de se retrouver ici en Algérie. Nous allons continuer à nous battre pour les causes africaines, notamment celle du peuple du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique », a déclaré le petit-fils du défunt leader sud-africain.

« L’Algérie prête à accueillir des matchs internationaux », (Tebboune)

Lors d’un point de presse tenu hier en marge de l’inauguration du nouveau stade de Baraki, le Président Tebboune a affirmé que « notre pays était prêt à accueillir des matchs internationaux de football dans les nouveaux stades ».

En effet, le Chef de l’État a fait savoir qu’ « il avait abordé la question avec les présidents de la FIFA et de la CAF », faisant ainsi part de « la disponibilité de l’Algérie à accueillir des rencontres internationales ou des finales ». « Ils trouveront toute notre aide en termes d’hébergement et d’organisation, dans le but de mettre en exergue l’image du pays », a-t-il assuré.

Par ailleurs, le Président Tebboune a aussi annoncé « la construction prochaine de nouveaux stades à Ouargla et à Béchar ». « Nos jeunes adorent le football, par conséquent, nous devons prendre soin de ces infrastructures », a-t-il déclaré.