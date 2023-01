CHAN-2022 : Bougherra dévoile enfin la liste des joueurs retenus

Le sélectionneur nationale A’, Madjid Bougherra, a enfin dévoilé la liste des 28 joueurs concernés par le CHAN-2022 en Algérie. Il a retenu 9 joueurs du CRB, 9 joueurs de l’USMA, 5 du MCA et les autres de l’ESS, du PAC, de l’USMK, de la JSS et enfin du CSC.

La sélection nationale A’ a entamé le stage de préparation en prévision du CHAN-2022. Mais Madjid Bougherra a fait planer un grand suspense avant de dévoiler la liste des joueurs retenus pour la compétition continentale.

En effet, c’est en ce début de soirée que l’ancien défenseur des Verts a enfin communiqué la liste. Cette dernières est composée de 28 joueurs qui évoluent dans de différents clubs du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

Qui sont les 28 joueurs retenus par Bougherra ?

Madjid Bougherra a retenu 9 joueurs du CRB. Il s’agit d’Alexis Guendouz, Youcef Laouafi, Chouaib Keddad, Mokhtar Belkhiter, Zakaria Draoui, Houssam Merizigue, Islam Bakir, Islam Belkhir et Karim Aribi. C’est le même nombre des joueurs de l’USMA, en l’occurrence Zinedine Belaid, Saâdi Radouani, Haithem Loucif, Houari Baouche, Oussama Chita, Mohamed Ait-El-Hadj, Akram Djahnit, Abderrahmane Meziane et Aïmen Mahious.

Les joueurs du MCA sont également présents en force. En effet, ils sont 5. Il s’agit de Farid Chaâl, Ayoub Ghezzala, Ayoub Abdellaoui, Fathallah Tahar et Chouaib Debbih.

Les autres joueurs évoluent dans de différents clubs de championnat. Il s’agit de Chamseddine Rahmani (CSC), Hocine Dehiri (PAC), Ahmed Kendouci (ESS), Abdelaziz Lahmeri (JSS) et Sofiane Bayazid (USMK).

Liste des 28 joueurs retenus pour le CHAN-2022 :

Gardiens de buts : Farid Chaâl (MCA), Chamseddine Rahmani (CSC), Alexis Guendouz (CRB).

Défenseurs : Zinedine Belaid, Saâdi Radouani, Haithem Loucif, Houari Baouche (USMA), Chouaib Keddad, Youcef Laouafi, Mokhtar Belkhiter (CRB), Ayoub Ghezzala, Ayoub Abdellaoui (MCA), Hocine Dehiri (PAC).

Milieux de terrain : Ahmed Kendouci (ESS), Oussama Chita, Akram Djahnit, Mohamed Ait-El-Hadj (USMA), Zakaria Draoui, Houssam Merizigue, Islam Bakir (CRB),

Attaquants : Abdelaziz Lahmeri (JSS) et Sofiane Bayazid (USMK), Karim Aribi, Islam Belkhir (CRB), Fathallah Tahar et Chouaib Debbih (MCA), Abderrahmane Meziane et Aïmen Mahious (USMA).