CHAN 2022 Algérie : les matchs et le programme du 1/4 de finale connus

La phase de poules du Championnat d’Afrique des Nations, qui se déroule en Algérie, a prit fin. On connait désormais les 8 équipes qualifiées pour le ¼ de finale du tournoi. On assistera à deux chocs lors de ce tour. Il s’agit d’Algérie-Côte d’Ivoire et Sénégal-Mauritanie.

Le Niger est le dernier pays à valider son billet qualificatif pour le ¼ de finale du CHAN-2022. Il a créé la surprise, en s’imposant face au Cameroun par la plus petite des marges. Et pourtant, les Lions Indomptables étaient considérés comme les grands favoris pour le titre.

Maintenant que la phase de poules de la compétition continentale, on connait désormais les huit qualifiés pour le ¼ de finale. En effet, il s’agit de l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana, le Madagascar, le Mozambique et enfin le Niger.

Lors du ¼ de finale du CHAN, on assistera à deux grandes affiches. Il s’agit d’Algérie-Côte d’Ivoire. Un match qui s’annonce palpitant entre deux grands favoris pour le titre africain. Il s’agit aussi de Sénégal-Mauritanie. Un derby entre deux nations qui visent la qualification pour le dernier carré.

Il est utile à signaler Sur les huit équipes présentes en quarts de finale lors de la dernière édition, aucune ne s’est qualifiée cette fois pour le second tour. La succession du Maroc, forfait, est plus que jamais ouverte

Quel est le programme du ¼ de finale du CHAN ?

Concernant le programme du ¼ de finale, ça va débuter avec Algérie-Côte d’Ivoire. Il aura lieu vendredi le 27 janvier au stade Nelson Mandela à 17h. Le même jour, on assistera au derby Sénégal-Mauritanie. Le match se déroulera au stade 19 mai 1956 d’Annaba à 20h.

Quant au Madagascar-Mozambique, il aura lieu samedi le 28 janvier au stade Chahid Hamlaoui de Constantine à 17h. Enfin, il y aura le même jour Ghana-Niger au stade Miloud Hadefi d’Oran à partir de 20h.

Reste à savoir qui de ses huit nations de football vont composter leur billet qualificatif pour la demi-finale.