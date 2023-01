CHAN 2022 : Algérie – Côte d’Ivoire se jouera à guichets fermés

Qualifiée pour le deuxième tour du CHAN-2022, la sélection nationale A’ connait son adversaire en ¼ de finale. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, qui s’est qualifiée hier soir après avoir battu l’Ouganda (3-1). Le match se jouera vendredi le 27 janvier au stade Nelson Mandela. On s’attend à une présence massive des supporters algériens.

La sélection nationale A’ s’est qualifiée brillamment pour le ¼ de finale du CHAN-2022. En effet, elle a réalisé le carton plein, en s’imposant face à la Libye, à l’Ethiopie et au Mozambique.

Mais il a fallu attendre jusqu’à hier soir pour que la bande à Madjid Bougherra connaisse son prochain adversaire. Il s’agit, évidemment, de la Côte d’Ivoire. Cette dernière, a composté son billet qualificatif après avoir battu l’Ouganda sur un score sans appel de trois buts à un.

Un match qui s’annonce difficile pour les coéquipiers de Mahious face à une très bonne sélection ivoirienne. Mais ils devront relever le défi pour se qualifier pour la demi-finale, eux qui sont considérés comme les grands favoris pour décrocher le trophée africain à la fin du parcours.

41.000 supporters attendus à Nelson Mandela vendredi

Les protégés de Madjid Bougherra pourront miser sur la présence en force des supporters algériens pour prendre le dessus sur leurs homologues ivoiriens. En effet, le match a suscité un grand engouement des fans des Verts.

Depuis la mise en vente des billets sur la plateforme « Tadkirati », les billets se sont épuisés dans un temps record. Autrement dit, les supporters algériens, désireux assister à ledit match, se sont offerts leur billet d’accès en espace de quatre heures et demi. Ainsi, on s’attend à une présence de 41.000 téléspectateurs pour l’important match de vendredi. Cela va sans doute constituer une autre source de motivation pour Draoui et consorts.

Il est à rappeler que le match se jouera au stade Nelson Mandela. Le coup d’envoi est fixé à 17h.