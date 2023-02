CHAN 2022 : 4 joueurs algériens dans l’équipe type

La Confédération Africaine de Football a dévoilé le onze type du CHAN-2022. Quatre joueurs de la sélection nationale y figurent. Il s’agit des deux défenseurs Ayoub Abdellaoui et Chouaib Keddad, le milieu de terrain Houssem Merezigue ainsi que l’attaquant Aïmen Mahious.

La 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations s’est achevée samedi dernier. Comme tout le monde le sait, c’est le Sénégal qui a été sacré champion. Il s’est imposé face à l’Algérie en finale par la séance des tirs au but.

Maintenant que le tournoi est terminé, la Confédération Africaine de football a dévoilé le onze type. Un onze dans lequel quatre joueurs de la sélection nationale A’ y figurent. Il s’agit, en effet, des deux défenseurs Ayoub Abdellaoui et Chouaib Keddad, le milieu de terrain Houssem Merezigue ainsi que l’attaquant Aïmen Mahious.

Amplement mérité pour les quatre joueurs en question vu leur très bon parcours avec la sélection des locaux. Alors qu’Abdellaoui et Keddad ont formé une charnière centrale solide, Merezigue a été élu meilleur joueur du tournoi. Mahious, quant à lui, a terminé la compétition comme meilleur buteur avec 5 buts.

Qui sont les autres joueurs qui composent le onze type ?

Si on jette un coup d’œil sur le onze type du CHAN-2022, on constate qu’il est formé de trois sélections seulement. En effet, il s’agit du Sénégal, de l’Algérie et du Madagascar.

Le Sénégal est représenté par le gardien de but Pape Mamadou Sey, les deux latéraux Mamadou Sané et Cheikh Sidibé. Il s’agit aussi du milieu de terrain Lamine Camara et de l’attaquant Papa Diallo. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a été choisi meilleur entraineur.

Quant au Madagascar, il est représenté par Andriamirado Andriaraminava et l’attaquant Salomanpionona Razafindranaivo. Ce dernier, a rejoint le Mouloudia d’Alger lors du dernier mercato hivernal.