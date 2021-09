Pour nos champions paralympiques, notamment Safia Djelal, l’euphorie des médailles, des records battus et du drapeau algérien hissé haut dans le ciel de Tokyo a été tristement atténué par un accueil scandaleux qui a engendré le limogeage de plusieurs responsables. Il n’en demeure pas moins que ces athlètes déplorent une marginalisation flagrante.

Les images de l’accueil que nos champions ont eu sont inoubliables, elles ont choqué tout le peuple algérien, certes, de hauts responsables ont été limogés, mais nos athlètes déplorent la marginalisation qui ne date pas d’hier.

Bien qu’ils aient eu un accueil officiel par deux ministres, tentant de faire montre de reconnaissance pour les efforts et la représentation aux Jeux paralympiques de Tokyo, l’incident n’était autre que la partie visible de l’iceberg.

Le cri du cœur d’une médaillée

La native de Batna, Safia Djelal a commencé le para-athlétisme en 1998, une passion pour cette discipline qui s’est répandue à l’international en 2002. Plusieurs réussites, médailles et performances exceptionnelles, des années plus tard, la sportive a décroché une médaille d’or et a enregistré un nouveau record mondial au lancer de poids de 11,29 m.

Dans une déclaration à nos confrères d’El Khabar, la nouvelle détentrice du record du monde a évoqué son parcours impressionnant et les nombreuses fois où elle a hissé haut les couleurs nationales, regrettant la récompense du Wali de Batna. « Les 100.000 DA ne couvrent même pas la tenue sportive », a-t-elle déclaré.

Ajoutant à cela la promesse d’un logement du Président de la République, qu’elle espère ne pas voir jetée dans la poubelle des promesses faites auparavant. Elle félicite également le Président et le ministre des Sports pour leur démarche, souhaitant un traitement plus honorable dans les années à venir.