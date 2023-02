Champions League : Mahrez dans les premiers plans de l’Europe

Après avoir inscrit son nom dans la légende du football africain en rejoignant le cercle restreint des meilleurs buteurs du continent en Ligue des Champions Européenne, l’international algérien, Riyad Mahrez, enchaîne les consécrations.

Riyad Mahrez joins an elite group of African stars 🇩🇿#UCL pic.twitter.com/cxL5V77O8G — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 22, 2023



En effet, la soirée européenne du mercredi a été l’occasion pour le capitaine de l’équipe d’Algérie de se hisser au rang des buteurs les plus prolifiques de l’Afrique en C1. Pour le compte du 1/8e de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions en Europe, le Fennec a inscrit son 20e but en LDC.

Voici l’équipe type de la semaine en Ligue des Champions. #UCL pic.twitter.com/CXz1D2Ot0x — 13football_com (@13footballC) February 23, 2023

Une première pour un joueur algérien. Avec cette 20e réalisations, Mahrez s’adjuge la 5e place derrière une panoplie de stars du football africain contenant : Didier Drogba, Mohamed Salah, Samuel Eto’o et Sadio Mané.

Suite à sa performance contre le club allemand de Leipzig, Mahrez s’est accordé une place dans le 11 type de cette première manche des 1/8es de la Champion’s League. Ainsi, l’international algérien a fait son entrée dans l’équipe type de la semaine en Ligue des Champions suite à ses prestations avec Manchester City.

Le cadeau d’anniversaire de Riyad Mahrez

Soufflant sa 32e bougie mardi dernier, l’international algérien, Riyad Mahrez, a été gratifié de la récompense symbolique de l’homme du match entre le Man City et le RB Leipzig.

L’unique buteur des Cityzens lors de cette rencontre en Champion’s League, lors de ce match qui s’est soldé sur le score nul de 1-1, a été choisi pour être le meilleur joueur sur le terrain.

Une récompense qui lui faisait défaut, car, en dépit des performances remarquables du natif de Sarcelles en phase à élimination directe en C1, Mahrez n’a pas réussi, jusqu’alors, à décrocher cette récompense.

Une bonne nouvelle pour le Fennec qui fêtait son anniversaire mardi avec autant de messages de soutien et de meilleurs vœux de la part des différents clubs au sein desquels il a évolué ainsi que de la part d’autres coéquipiers qu’il a côtoyés.

4 Premier Leagues

1 Africa Cup of Nations

And much more

Happy birthday Riyad Mahrez

.

4 بطولات الدوري الممتاز

1 كأس أمم أفريقيا

وأكثر بكثير

عيد ميلاد سعيد رياض محرز pic.twitter.com/c5OLu0OBd2 — Omar Momani (@omomani) February 21, 2023

Pour rappel, Mahrez reste sur une série de 7 buts et de 4 passes décisives lors des dernières 14 rencontres qu’il a disputées en 3 saisons lors des phases à élimination directe en Ligue des champions. Une statistique qui illustre les performances de Riyad Mahrez lors de ces phases avancées et capitales en C1.