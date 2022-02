Champions League : Mahrez buteur face au Sporting CP

L’hymne de la Champions League retentissait sur les terrains d’Europe après une longue absence, le match entre le Sporting Lisbonne et Manchester City n’a pas manqué de régaler les téléspectateurs malgré l’ampleur de l’autre affiche de la soirée. La confrontation indirecte entre Islam Slimani, remplaçant, et Riyad Mahrez, titulaire, s’est soldée à la faveur de l’équipe de ce dernier sur le score de (0-5).

Les hommes de Pep Guardiola n’ont pas eu à pousser trop fort pour gagner le match, mais ont quand même fait le travail. C’est l’international algérien, Riyad Mahrez, qui a ouvert le spectacle des Citizens en inscrivant le premier but de la rencontre sur une frappe du pied droit à la 7ᵉ minute. Le capitaine des verts a eu un petit frisson après le refus de son but par la VAR, avant qu’elle ne le valide dans un second temps. Riyad ne s’est pas contenté de ce but et a délivré une passe décisive à son coéquipier Phil Foden pour creuser l’écart et marquer le 3ᵉ but de la rencontre à la 32ᵉ minute de la première période.

Mahrez plus fort que jamais ?

Avec son but face aux coéquipiers d’Islam Slimani, qui, du banc des remplaçants, ne pouvait que regarder son ami briller, l’ailier algérien ne fait que confirmer qu’il est l’une des pièces maîtresses du schéma de son entraîneur. C’était son 10ᵉ but sur ses 11 derniers matchs en Champions League, de quoi s’incruster davantage parmi les hommes forts de Pep Guardiola.

La machine bien huilée de l’entraîneur espagnol n’a fait qu’une bouchée de l’équipe hôte et met déjà un pied dans le prochain tour de la compétition. La rentrée de Slimani à la 75ᵉ minute n’a pas changé le cours du match qui se tournait déjà à l’avantage des Champions d’Angleterre. Avec ce large score, Manchester City évitera une mauvaise surprise lors du match retour qui se jouera le mercredi 09 mars prochain au stade de l’Etihad.