Champions League – Conference League 2023 : quels adversaires pour les joueurs algériens ?

Les tirages au sort des 3 compétitions européennes ont été effectués. Ainsi, on connaît désormais les 1/4es de finale de la Ligue des Champions, de l’Europa League et de la Conference League.

Pour les 1/4 de finale de la coupe aux grandes oreilles, le public du ballon rond aura droit à des matchs alléchants sur papier. En effet, le Manchester City de l’international algérien, Riyad Mahrez, déifiera l’ogre bavarois, le Bayern Munich.

Qualifiés avec brio en quart-de-finale suite à leur victoire en retour face aux allemands de Leipzig 7-0, les Cityzens devront se défaire de la machine bavaroise bien huilée en Champion’s League.

De son côté, l’international algérien, Ismail Bennacer, aura un rendez-vous 100% italien en 1/4 de finale de la Ligue des Champions avec son club, l’AC Milan, contre la formation de Naples. Les diables rouges de la ville de Milan ne se sont pas qualifiés pour ce tour depuis la saison 2011/2012.

Pour leur retour dans ce stade assez avancé de la compétition, les coéquipiers d’Ismail Bennacer ne seront pas dépaysés en affrontant le Napoli qui fait sensation cette saison.

Les autres rencontres des quarts de finale de la Champion’s League opposeront le champion en titre, le Real Madrid, au club londonien de Chelsea. L’Inter Milan, quant à lui, défiera à nouveau un autre club lusitanien, le Benfica Lisbonne.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

