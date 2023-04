Champions League : Bennacer dans l’histoire du football africain avec le souvenir de Madjer

Sensationnelle, magnifique et importante. Les mots marquaient pour qualifier la prestation de haute volée de l’international algérien, Ismaël Bennacer, mercredi avec le Milan AC en Ligue des Champions.

Si Bennacer a permis à son équipe de remporter une victoire essentielle avant la manche du retour face à Naples, il s’est surtout distingué en écrivant l’histoire avec les Milanais en C1.

Ainsi, Bennacer est le premier buteur des Rossoneri en 1/4 de Champions League depuis 2007. Le dernier buteur de Milan lors de ce stage de la compétition était un certain Ricardo dos Santos Leite, alias Kakà. Lors de cette saison, 2006/2007, en l’occurence, Milan a remporté le titre de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

📊 La dernière victoire de l’AC Milan en 1/4 de Ligue des Champions remonte à la saison 2006/2007😳 Lors de cette saison, les Milanais étaient sacrés champions 🏆 Ca peut donner des idées aux hommes de Pioli 🇮🇹 ? 🤔#ACMilan | #UCL pic.twitter.com/ajgbKIWroW — Club Football (@Clubf00tball) April 12, 2023

De par son but face à Naples, Bennacer s’accorde une place dans un cercle restreint des footballeurs africains. Ainsi, le Fennec est le 4e joueur du continent africain à avoir marqué avec le Milan AC en Champions League. Les 3 autres buteurs africains du Milan sont George Weah, Kevin-Prince Boateng et Sulley Ali Muntari.

Champions League : Bennacer célèbre à la Madjer, une coïncidence enchantante ?

On jouait la 40e minute de la première mi-temps entre le Milan AC et Naples. Une rencontre purement italienne pour le compte du 1/4 de finale de la Champions League.

Menant une contre-attaque, les milanais réussissent à atteindre la surface des napolitains, sur une passe en retrait du jeune Brahim Diaz après son magnifique rush solitaire, Ismaël Bennacer n’hésite pas à déclencher une frappe puissante qui finit au fond des filets de la cage napolitaine. Ce fut le premier but de la carrière de Bennacer en Ligue des Champions.

En célébrant son but, Bennacer fait rappeler une célébration mythique d’un autre Algérien buteur en Champions League. La glissade de Bennacer n’est pas sans rappeler la glissade devenue mythique de Rabah Madjer après son historique but face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions 1987. Une glissade pour la joie. Une glissade pour l’histoire tant la similitude est frappante et ravissante.

Avec son premier but en Ligue des Champions, Bennacer devient, en outre, le 3e joueur algérien de l’histoire à avoir marqué au moins un but dans cette compétition si chère aux fans du ballon rond. Les deux autres seuls buteurs algériens en C1 sont Rabah Madjer et Riyad Mahrez.