Champions League 2023 : les joueurs algériens entament l’aventure

Aujourd’hui a eu lieu, dans la ville turque d’Istanbul, le tirage au sort des groupes du premier tour de la Ligue de champions de l’UEFA pour la saison 2022-2023.

Les joueurs algériens engagés dans la compétition, à savoir Riyad Mahrez avec Manchester City, Ismaël Bennacer avec le Milan AC et Adam Ounas avec le SSC Napoli, sont donc fixés sur leurs futurs adversaires lors de la phase des groupes de la C1, la plus prestigieuse compétition européenne.

Mahrez et Manchester City en quête de sacre

L’équipe de Manchester City a hérité du groupe G. Les coéquipiers de Riyad Mahrez affronteront les Espagnols du FC Séville, les Allemands du Borussia Dortmund et les Danois du FC Copenhague. Pour une équipe qui fait office de favori pour le sacre final, il s’agit là d’un groupe à sa portée. Mais elle devra quand même se méfier du Borussia et de Séville, deux clubs expérimentés qui pratiquent un beau football et qui ont l’habitude de tenir tête aux grosses cylindrées.

Pour cette nouvelle compagne, Manchester City ambitionne de décrocher enfin sa première étoile européenne après plusieurs années d’échecs consécutifs. La saison dernière, les Citizens avaient échoué aux portes de la finale en s’inclinant devant le Real Madrid 5-6 au cumul des deux rencontres. Et en 2021, ils ont perdu en finale contre Chelsea par le score de 1-0.

Quant au capitaine des Verts, Riyad Mahrez, il essaiera de faire mieux, sinon pareil, que la saison 2021-2022 où il avait fini meilleur buteur de son club et 5e meilleur buteur de la compétition en inscrivant un total de 7 buts.

Bennacer et le Milan AC, confirmation du retour dans la cour des grands

Le tirage au sort a placé l’AC Milan dans le groupe E. Ismaël Bennacer et ses coéquipiers se confronteront au vainqueur de la compétition lors de la saison 2021, le FC Chelsea (ANG), au club autrichien de Salzbourg et à l’ex-club de Larbi Hilal Soudnani, le Dinamo Zagreb (Croatie). C’est donc un tirage au sort plutôt clément pour le club lombard qui devrait passer ce premier tour quoi qu’il arrive.

L’objectif principal du Milan AC, qui a réussi en 2022 à gagner le championnat d’Italie après 11 ans de traversée du désert, est de se qualifier au moins aux huitièmes de finale de la Champions League pour marquer encore plus son retour dans la cour des grands. Car en effet, la saison passée, les Rossonieri avaient terminé derniers de leur groupe avec une seule victoire à la clé.

Par ailleurs, en plus d’Ismaël Bennacer, le Milan AC compte au sein de son effectif un autre joueur franco-algérien. Il s’agit du jeune milieu de terrain de 22 ans, Yacin Adli. Un élément susceptible de renforcer prochainement le rang des Verts, car, selon une information relayée par les médias, Djamel Belmadi aurait réussi à convaincre ce dernier d’opter pour la sélection nationale aux dépens de l’équipe de France.

Le SSC Napoli d’Adam Ounas renoue avec la C1

Après deux ans d’absences, le SSC Napoli renoue cette saison avec la Ligue des champions de l’UEFA.

Pour ce retour dans la plus belle des compétitions, les coéquipiers d’Adam Ounas ont hérité d’une poule équilibrée (le groupe A). Celle-ci comprend les malheureux finalistes de la précédente compagne, les Reds de Liverpool (ANG), l’ancien club de Madjid Bouguerra, les Glasgow Rangers (ÉCO) et l’Ajax d’Amsterdam (HOL).

À côté du grand favori, Liverpool, les Partenopei du Napoli partent à chances égales avec les autres équipes du groupe pour jouer la qualification au prochain tour. Car bien que l’Ajax d’Amsterdam ait l’habitude de briller en C1, le club a vendu, au cours des dernières saisons, ses meilleurs jeunes joueurs. D’autre part, les Rangers est toujours un club en reconstruction avec lequel le Napoli peut largement rivaliser.

En outre, le SSC Napoli renferme lui aussi au sein de son effectif pour la saison 2022-2023 un second joueur franco-algérien. Il s’agit du milieu de terrain de 22 ans, Karim Zedadka, le frère Akim Zedadka (LOSC, France) qui a honoré sa première sélection avec l’équipe d’Algérie en juin dernier. Dans une interview accordée au média émirati Al-Aïn, Karim Zedadka a déclaré : « Mon choix a été fait depuis plusieurs années. C’est pour l’Algérie que je veux jouer ».

Pour rappel, la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions 2022-2023 se déroulera les 6 et 7 septembre prochain.