Champions League : 2 Algériens au rendez-vous ce soir

Alors que tous les regards seront braqués ce soir sur le choc attendu entre le PSG et le Real Mardid, deux de nos internationaux animeront à leur tour la soirée européenne. C’est le grand retour de la Ligue Des Champions, les 1/8 de final de la plus prestigieuse des compétitions européennes offrent une confrontation aux saveurs algériennes entre Islam Slimani et Riyad Mahrez.

Suite à un premier tirage au sort scandaleux qui a fait jaser la planète foot et qui a été annulé dans la foulée, le re-tirage n’a pas été clément pour l’équipe d’Islam Slimani. Après s’être vu tirer la Juventus de Turin, le Sporting Lisbonne a hérité d’un autre cador du ballon rond à l’image de Manchester City. L’Estadio José Alvalade à Lisbonne accueillera, dès 21 h, cette seconde affiche de la soirée.

Les deux compères sont connus pour entretenir une complicité relationnelle, le duo Slimani-Mahrez s’est côtoyé outre l’équipe d’Algérie. En 2016, Islam Slimani a rejoint le club de Leicester City, club dans lequel Riyad Mahrez a fait ses réels débuts dans le monde professionnel du football. La vedette Mahrez a été pour grand-chose dans ce recrutement. Aujourd’hui, les retrouvailles mettront une pause de 90 min à cette amitié.

Des retrouvailles non équilibrées ?

Manchester City retrouvera cette phase de la Ligue Des Champions après s’être accordé une première place in extrémis lors de la précédente phase. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont à cœur de remporter la coupe aux grandes oreilles, objectif pour lequel l’entraineur Pep Guardiola sort toutes ses armes pour ne pas être surpris encore une fois et pour enfin réaliser sa quête d’un autre sacre qui le met sur le toit de l’Europe.

City survole la Premier League, mais n’est pas complètement étanche en C1. Malgré une finale l’année passée contre Chelsea, les Citizens peinent à confirmer en phase à élimination directe de la Champions League. De nombreux échecs en témoignent.

De son côté, le Sporting CP ne compte pas se contenter de jouer le rôle du figurant dans sa deuxième participation de l’histoire à ce stade de la compétition. Le jeune entraîneur Ruben Amorim, qui sera le deuxième plus jeune entraineur portugais à officier en phase d’élimination directe de la Ligue Des Champions, mise sur ses atouts offensifs tels que Pablo Sarabia et Islam Slimani pour surprendre l’armada de stars de City.

Le dauphin du championnat portugais pourrait créer la sensation en battant l’équipe de Pep Guardiola surtout après le match sensationnel face à FC Porto, match qui a vu l’exclusion de 4 joueurs après une bagarre générale entre le staff des deux équipes.