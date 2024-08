Champions d’Algérie aux JO Paris 2024 : voici la prime octroyée par Sonatrach

Les champions d’Algérie aux Jeux Olympiques Paris-2024 ont été reçus cet après-midi par le président de la République, mais aussi par le P-DG de Sonatrach. Ce dernier, leur a octroyé une prime conséquente.

Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati ont sauvé la face aux Jeux Olympiques Paris-2024. Face aux échecs à la pelle des autres athlètes, Nemour et Khelif ont décroché l’or, tandis que Sedjati s’est contenté du bronze.

Ayant eu droit à un accueil chaleureux à leur retour au pays, les trois champions ont été reçus cet après-midi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au palais présidentiel d’El-Mouradia. Ce dernier, les a honorés, en leur remettant les médailles du mérite.

Médaillés d’or à Paris, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati ont reçu l’Ordre du Mérite avec le grade de « Aâheid ». Quant au coureur Djamel Sedjati, médaillé de bronze, il a reçu la Médaille du Mérite avec le grade de « Djadir ».

Sonatrach octroie une prime conséquente aux champions

Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati ont été également reçus par le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi. Ce dernier, les a félicités d’avoir honoré le drapeau algérien aux JO Paris-2024.

Le premier responsable de Sonatrach a également rassuré les trois champions que la solide société étatique pétrolière va les accompagner et aider, et ce, durant tout le prochain mandat olympique. Grand partenaire du développement des sports en Algérie, Sonatrach va mettre tous les moyens à la disposition de Nemour, Khelif et Sedjati afin de préparer les prochaines échéances dans les meilleures conditions possibles.

Enfin, Rachid Hachichi a octroyé un chèque d’une somme de 400 millions de centimes pour les trois champions, en guise de récompense après avoir remporté des médailles aux JO. Une somme conséquente, amplement méritée pour nos champions.