Championnats du monde féminin / Boxe en Inde : Imane Khelif accède à la 1/2 finale

La boxeuse algérienne, Imane Khelif, s’est qualifiée cet après-midi pour la demi-finale des Championnats du monde féminin. Elle a déjà assuré la médaille de bronze, en espérant décrocher l’or.

Les Championnats du monde féminin de la boxe se déroulent en Inde, au complexe sportif Indira Grandhi de New Delhi, et qui a connu la participation de de 300 athlètes, représentant 65 pays. L’Algérie a été représentée par six boxeuses lors de la compétition.

Mais il ne reste qu’une seule boxeuse en lice. Imane Khelif, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, s’est qualifiée cet après-midi pour la demi-finale après avoir battu en quart de finale l’Ouzbecque Khamidova Navbakhor (5-0).

En demi-finale, l’Algérienne affrontera à la gagnante du combat opposant la Thaïlandaise Suwannapheng Janjaem à la Brésilienne Soares Beatriz. Elle a déjà assuré la médaille de bronze, en espérant qu’elle puisse décrocher l’or.

Ichrak Chaib et Hadjila Khelif éliminées

Un peu plus tôt dans la matinée, l’autre algérienne engagée dans ces Mondiaux-2023 de boxe féminine, Ichrak Chaib, a été éliminée en quarts de finale des moins de 70 kilos. Elle a été battue aux points contre la Russe Demurchian Anastasia (5-0).Idem pour la médaillée d’or aux Jeux méditerranéens d’Oran, Hadjila Khelif (-60 kg), face à la Sud-coréenne Oh Yeonji.

Ainsi, toutes les boxeuses algériennes ont quitté la compétition. En plus d’Ichrak Chaib et Hadjila Khelifa, il s’agit également de Fatiha Mansouri (-48 kg), Fatima-Zohra Abdelkader Hedjala (-54 kg) et Roumaissa Boualem (-50 kg), qui avaient perdu respectivement contre la Chinoise Hu Meiyi (5-0), la Moldave Coroli Iulia (3-0) et l’Indienne Nikhat Zareen (5-0).

Ces Mondiaux 2023 sont richement dotés dans les douze catégories de poids. La médaillée d’or touchera, en effet, 100.000 dollars, alors que les médaillées d’argent et de bronze toucheront respectivement 50.000 dollars et 25.000 dollars.