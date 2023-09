Championnats d’Afrique judo au Maroc : l’Algérie termine à la 2e place

Les judokas algériens ont réalisé de bonnes performances en championnats d’Afrique du judo au Maroc. Ils ont terminé la compétition à la deuxième place, avec cinq médailles au total.

Les championnats d’Afrique du Judo se déroulent à Casablanca, au Maroc, du 7 au 10 septembre. Le moins que l’on puisse dire, est que les judokas algériens ont réalisé de bonnes performances.

En effet, ils ont terminé la compétition à la deuxième place, avec 5 médailles au total, dont trois en or, une en argent et une en bronze. C’est l’Egypte qui a terminé en tête, avec huit médailles (3 en or, 2 en argent et 3 en bronze). Enfin, le Maroc, pays hôte, complète le podium avec 5 médailles (3 en or, une en argent et une en bronze).

A noter que la Tunisie a échoué au pied du podium (4e/2 or et 7 bronze), devant la Guinée (5e/2 or), Madagascar (6e/1 or), l’Angola (7e/2 argent et 1 bronze), le Cameroun (8e/2 argent), et la Côte d’Ivoire (9e/1 argent).

Qui sont les judokas algériens qui se sont distingués à Casa ?

Les médailles d’or algériennes ont été l’œuvre de Belkadi Amina (-63 kg), Dris Messaoud (-73 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg). Quant à leurs compatriotes Faïza Aïssahine (-52 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg), ils se sont contentés respectivement de l’argent et du bronze.

Selon les organisateurs, 192 judokas (103 messieurs et 89 dames), représentant 36 pays africains ont pris part à ses épreuves individuelles des Championnats d’Afrique (seniors), disputées vendredi et samedi.

Ces épreuves ont été précédées des Championnats d’Afrique de la spécialité « Kata », disputées jeudi et qui a couronné l’Algérie d’une médaille d’argent. Et ce, grâce au tandem composé de Saïd Smah et Kahina Kacher.

L’Algérie sacrée par équipes mixtes

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo est sacrée Championne d’Afrique 2023 dans l’épreuve du « par équipes mixtes ». Et ce, après sa victoire (4-3) contre la sélection du Maroc, pays hôte, en finale disputée cet après-midi à Casablanca.

Ainsi, les judokas algériens achèvent la compétition en apothéose. À noter que sept pays africains ont pris part aux épreuves du « par équipes mixtes ». Il s’agit du Maroc, l’Algérie, l’Angola, Maurice, le Cameroun et le Sénégal.