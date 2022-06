Championnats d’Afrique d’escrime : les algériens se distinguent à Casa

Les escrimeurs algériens se distinguent dans les championnats d’Afrique séniors qui se déroulent à la ville marocaine Casablanca. Ils s’offrent trois nouvelles médailles, 1 or, 1 argent et enfin 1 bronze, lors de la 4e journée de la discipline, consacrée aux épreuves par équipes, disputée hier.

La médaille d’or a été décrochée par l’équipe de sabre féminin. Composée de Saoussen Boudiaf, Zahra Kahli, Abik Bounekab et Kaouter Mohamed-Belkbir, elle a prit le dessus sur la Tunisie (45-27).

L’équipe de fleuret masculin, composée de Salim Heroui, Youcef Madi, Dani Adem Felah, s’offre l’argent. Elle s’est inclinée en finale face à l’Egypte (20-45).

Quant à l’équipe d’épée féminine, composée de Meroua Gueham, Yousra Zeboudj, Racha Malek, elle se contente de l’argent. Vainqueur de la finale pour la 3e place devant le Sénégal (45-43).

À l’issue de cette quatrième journée de compétition, l’Algérie totalise six médailles. Les escrimeurs algériens s’offrent 2 ors, 1 argent et 3 bronzes. En effet, les trois premières médailles algériennes ont été décrochées par Zahra Kahli qui a battu en finale du sabre féminin l’Egyptienne Nada Hafez (15-10). Les deux médailles de bronze sont l’œuvre de Saoussen Boudiaf (sabre féminin) et Youcef Madi (fleuret masculin).

Une participation très honorable de la part de nos escrimeurs. On espère qu’ils puissent décrocher des médailles sur le niveau international.

Mebarki et Berkani se contentent des places d’honneur

Les autres escrimeurs algériens engagés aux Championnats d’Afrique se sont contentés des places d’honneur. On cite, entre autres, Meriem Mebarki (5e au fleuret féminin) et Raphaël Berkani (8e épée masculine).

Il est à noter que la sélection nationale d’escrime prend part à la compétition en question avec 21 athlètes, soit 11 dames et 10 messieurs. Des athlètes engagés dans les trois armes : sabre, épée et fleuret.

La 5ème et dernière journée de compétition aura lieu aujourd’hui. Elle sera consacrée aux épreuves par équipes de fleuret féminin, sabre masculin et épée masculine.