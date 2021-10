Championnats d’Afrique de natation : l’Algérie remporte la 3e place

Au terme de la dernière journée des Championnats d’Afrique de Natation, disputée ce samedi 16 octobre à Accra, au Ghana, l’équipe nationale de natation a terminé sa participation en occupant la troisième place du classement finale.

Quelque 400 athlètes de plus de 30 pays africains, dont cinq Algériens, étaient présents dans la capitale ghanéenne qui a accueilli la compétition pour la première fois de son histoire.

En effet, les cinq nageurs de l’équipe nationale, à savoir Djawed Sayoud, Amel Mellih, Ramzi Chouchar, Abdellah Ardjoune et Oussama Sahnoune, ayant participé à ce tournoi, ont réussi à occuper cette position, après avoir remporté onze médailles.

Parmi ces derniers, le nageur algérien Djawed Sayoud a brillé dans cette compétition continentale, en remportant deux médailles d’Or et une en Bronze.

La 3e place avec 11 médailles, dont 2 en Or

L’Algérie a été classée troisième dans les Championnats d’Afrique de natation, déroulés à Ghana, avec onze médailles, dont deux en Or.

Ces médailles ont été remportées par les cinq nageurs de l’équipe nationale. En fait, Djawed Sayoud a réussi à obtenir trois médailles, dont deux en Or et une en Bronze.

De son côté, Amel Mellih a obtenu quatre médailles (1 en Argent et 3 en Bronze). Pour Abdellah Ardjoune, le nageur a remporté une médaille en Argent et une autre en Bronze. Quant à Ramzi Chouchar, il a remporté deux médailles en Bronze.

Il convient également d’indiquer que l’Afrique du Sud a survolé le tournoi avec 42 médailles (17 en Or, 16 en Argent et 9 en Bronze), devançant l’Égypte.

Le Maroc a été classé à la 4ᵉ place dans cette compétition africaine, en remportant 10 médailles (1 en Or, 2 en Argent et 7 en Bronze), derrière l’Algérie (3ᵉ), qui a obtenu 11 médailles (2 en Or, 2 en Argent et 7 en Bronze).

Pour rappel, la 14e édition des Championnats d’Afrique de natation, a été prévue à Durban en Afrique du Sud en avril 2020, mais elle a fini par être reportée à cause de la pandémie de Covid-19.