Championnats d’Afrique de Judo 2023 : Belkadi Amina et Dris Messaoud décrochent l’or pour l’Algérie

Les judokas algériens Belkadi Amina (-63 kg) et Dris Messaoud (-73 kg) ont marqué l’histoire aux Championnats d’Afrique 2023, actuellement en cours à Casablanca, en offrant à leur nation ses deux premières médailles d’or. Leur parcours sans faute dans leurs catégories respectives a suscité l’admiration et la fierté de toute l’Algérie.

Lors des finales, qui se sont déroulées vendredi après-midi lors de la première journée de compétition, Belkadi Amina a dominé son adversaire, l’Angolaise Mucungui Diassonema, tandis que Dris Messaoud a remporté la médaille d’or en prenant le dessus sur le Marocain Hassan Doukkali.

D’autres athlètes algériens en lice aux Championnats d’Afrique 2023

Outre Belkadi Amina et Dris Messaoud, d’autres judokas algériens ont fait leurs débuts lors de la première journée de compétition, mais leur performance n’a pas été aussi étincelante.

Faïza Aïssahine (-52 kg) a été la seule parmi eux à monter sur le podium en décrochant une médaille d’argent. En revanche, Zina Bouakache, bien partie dans la compétition chez les moins de 57 kilos, a été stoppée en finale de la Poule (C) par la Guinéenne Mariana Stevens, malgré un début prometteur. Elle a ensuite échoué en repêchage face à la Mauricienne Christianne Legentil.

Waïl Ezzine, exempté du premier tour chez les moins de 66 kilos, a été éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour par l’Égyptien Ahmed Abdelrahman. Son compatriote Imad Aghiles Benazoug a également été éliminé dès son premier combat chez les moins de 81 kilos, après une défaite contre Ahmed El Meziati.

Les défis à venir pour l’équipe algérienne aux Championnats d’Afrique 2023

L’Algérie a engagé un total de douze (12) judokas dans cette compétition continentale, organisée du 7 au 11 septembre. Les six autres représentants nationaux, à savoir Dihya Benchalel (-70 kg), Maroua Mameri (+78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames, ainsi qu’Oussama Kabri (-90 kg), Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) chez les messieurs, feront leur entrée en lice à partir de samedi, selon leurs catégories de poids.

Les Championnats d’Afrique 2023 ont débuté jeudi avec la spécialité kata, où l’Algérie était représentée par Smah Saïd et Kacher Kahina, qui ont décroché la médaille d’argent. L’équipe algérienne a l’opportunité de continuer à briller, mais elle devra relever des défis pour maintenir le niveau de performance et capitaliser sur les succès récents. Les médailles d’or de Belkadi Amina et Dris Messaoud ont ouvert la voie à l’espoir, mais la compétition reste intense et pleine d’incertitudes, et l’Algérie devra faire preuve de persévérance et de détermination pour poursuivre sa quête de médailles aux Championnats d’Afrique 2023.