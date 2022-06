Championnats d’Afrique d’athlétisme : 3 athlètes Algériens s’imposent

Le quatrième jour des championnats d’Afrique de l’athlétisme réussit bien aux athlètes algériens. La 22e édition de la compétition continentale se déroule à l’île Maurice du 08 au 12 juin 2022.

Plus tôt dans la matinée de ce samedi 11 juin, l’athlète algérien, Slimane Moula, spécialisé dans les 800 mètres, a remporté la médaille d’or. Le sacre de l’algérien est venu compléter celui de son compatriote, Amine Bouanani, jeudi dernier, dans la course des 110 mètres haies.

لحظة فوز بطلنا🇩🇿 #امين_بوعناني بذهبية 🥇 نهائي 110متر حواجز رجال، بزمن قدر ب 13 ث و 26 ج محققا رقم قياسي وطني جديد (في تأكيد سرعة الرياح) قاطعا تأشيرة التاهل، للبطولة العالمية لألعاب القوى أوريغون الولايات المتحدة الأمريكية المزمع إجراؤها 15-24- جويلية 2022 pic.twitter.com/cvbYmVLGH0 — FAA-Fédération Algérienne d’Athlétisme. (@AlgerienneFaa) June 9, 2022

Ce dernier s’est octroyé un billet qualificatif direct pour les prochains championnats mondiaux de l’athlétisme. Des performances qui viennent amplifier la part des médailles de la délégation algérienne composée initialement de 14 athlètes. L’athlète Slimane Moula a écrasé la concurrence dès le coup de départ et a monopolisé la course en la remportant d’une main haute.

#عاجل فوز بطلنا 🇩🇿 #مولى_سليمان بذهبية🥇 نهائي سباق 800متر رجال، ضمن فعاليات البطولة الإفريقية لالعاب القوى اكابر و كبريات بدولة جزر الموريس من 08 الى 12 جوان 2022، حيث بادر بالسباق منذ الانطلاق الى نهايته وبفارق عدة أمتار على صاحب المرتبة الثانية.

الف مبروك 🇩🇿 pic.twitter.com/9Z26XIWCeF — FAA-Fédération Algérienne d’Athlétisme. (@AlgerienneFaa) June 10, 2022

Jamais deux sans trois : l’éternel Bouradda

La valse des sacres algériens ne s’est pas estompé avec la consécration de Slimane Moula et d’Amine Bouanani. L’après-midi du samedi 11 juin a vu deux athlètes algériens, Larbi Bouradda, et Amar Rouana, toucher au Graal de leurs spécialités respectives. Rouana a remporté la medaille d’or en s’imposant face à ces concurents du saut à la perche ; quant à Bouadda, il s’est fait roi du décathlon africain.

Cette compétition composée de plusieurs épreuves, à savoir 4 catégorie de course, 3 types de sauts et trois formes de lancers ; n’a plus de secret pour l’athlète algérien. Lors des championnats d’Afrique de l’athlétisme, Larbi Bouradda a pris la tête de l’affiche dès le premier jour de la compétition, le 10 juin, confirmant, ainsi, sa main mise sur cette discipline dans le continent africain. Le second jour de la compétition a été l’occasion pour Bouradda de faire assoir son autorité en réconfortant sa première place du classement général de sa catégorie.

À noter que les athlètes, Zouina Bouzebra, spécialisée dans le lancer du marteau, Hichem cherabi, du saut à la perche et Tahar Yasser Triki, spécialisé en triple saut, ont remporté, eux aussi ; la medaille d’argent pour le deux premiers et celle du bronze pour Triki. Avec ces sacres, la part de l’Algérie s’est élevée à 07 médailles, 04 médailles d’or, 02 d’argent et une de bronze.