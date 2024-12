Championnats arabes : l’Algérie brille en or dans la course aux points en cyclisme sur piste

La jeune cycliste algérienne Malak Mechab a ajouté une médaille d’or au palmarès de l’Algérie aux Championnats arabes de cyclisme sur piste, actuellement en cours au Caire, en Égypte. Vendredi soir, en clôture de la deuxième journée de compétition, elle a remporté la course aux points dans la catégorie juniors filles. Sa compatriote, Yamna Bouyagour, s’est distinguée avec une médaille de bronze dans la même épreuve.

La deuxième place de cette course est revenue à l’Égyptienne Alaylia Darouiche, qui a décroché la médaille d’argent. Avec cette victoire, le total provisoire de médailles pour l’Algérie s’élève désormais à 15, dont trois en or, quatre en argent et huit en bronze.

Plus tôt dans la matinée, les cyclistes algériens ont également enrichi leur moisson avec quatre médailles de bronze. Ces médailles ont été remportées par :

Yamna Bouyagour (épreuve de vitesse/juniors filles),

Mohamed Nadjib Assel (épreuve de vitesse seniors/messieurs),

Anes Riyahi, auteur de deux médailles au Scratch et en vitesse dans la catégorie juniors garçons.

Retour sur les performances des premiers jours

Lors de la première journée de compétition, jeudi, Anes Riyahi avait déjà décroché deux médailles d’or. Les médailles d’argent avaient été glanées par l’équipe nationale dans l’épreuve de poursuite par équipes, ainsi que par Mohamed Nadjib Assel et Malak Mechab, qui avait déjà brillé avec deux médailles d’argent. Enfin, les premières médailles de bronze avaient été remportées par Sihem Bousebaâ, Malak Mechab et El Khassib Sassane.

Cette édition 2024 des Championnats arabes de cyclisme sur piste se déroule alors du 25 au 28 décembre, réunissant 150 athlètes représentant huit nations arabes. Ces cyclistes participent à 44 courses dans différentes catégories d’âge.

L’Algérie est représentée par une délégation composée de 13 coureurs, dont trois dames, sous la direction de l’entraîneur national Abdelbasset Hannachi, assisté par Fayçal Bounab et Fouad Hamza.

Ainsi, avec des performances prometteuses et une belle moisson de médailles, la sélection algérienne continue de se distinguer sur la scène arabe, affirmant son potentiel dans le cyclisme sur piste.