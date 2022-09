Championnat ukrainien : Hamache décisif avec son nouveau club

À peine arrivé en championnat ukrainien de football, le latéral algérien, Yanis Hamache, s’est montré déjà décisif avec son nouveau club.

En effet, titulaire pour la première fois depuis son arrivée qui date de 2 jours, l’international algérien, Yanis Hamache, a livré une bonne prestation. Cette dernière a été ornée d’une implication dans le résultat final du match.

Ainsi, pour le compte de la 3e journée du championnat ukrainien, le club de Dnipro-1 a accueilli le club de Veres Rivne dans son enceinte sportive du Avanhard Stadium à Oujhorod en Ukraine. Les hôtes ont ouvert le score à la 45e minute de la première période par le biais de la nouvelle recrue, Yanis Hamache.

Malgré son positionnement plutôt défensif, Hamache ne s’est pas privé de se projeter sur la surface de réparation et de transformer l’occasion en but. La première mi-temps de la rencontre s’est soldée sur le score de 1-0 pour le club de Dnipro-1.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers du joueur de l’équipe d’Algérie, Hamache, ont été plus entreprenants et ont doublé la mise dès le début de la seconde période suite à une passe décisive signée, Yanis Hamache. 2-0 à la 47e minute du match.

Après cette victoire, le club de Dnipro-1 se hisse à la 3e place du classement général du championnat ukrainien du football. À noter que les coéquipiers de Yanis Hamache n’ont joué que deux matchs début le début de la saison.

Le premier match de l’équipe de Dnipro-1 s’est soldé sur une victoire contre le club du Dynamo Kiev sur le score de 0-3. Ainsi, Dnipro-1 compte 6 points après 2 matchs disputés. Le prochain adversaire de la nouvelle équipe de Hamache sera le club de Metalist 1925. Ce match se jouera le 11 septembre prochain.

Le nouveau club du latéral algérien, Yanis Hamache, est concerné par la phase finale de la seconde édition de l’Europa Conference League.

Ainsi, suite à une élimination lors du dernier tour qualificatif pour la seconde compétition européenne, l’Europa League, le club de Dnipro-1 s’est retrouvé dans cette nouvelle compétition continentale. En effet, l’occasion de se racheter se présente pour le club ukrainien.

Néanmoins, pour se faire une place dans le prochain tour de la compétition, les Ukrainiens devront surmonter la difficulté du club du championnat néerlandais, Eredivisie, l’AZ Akmaar lors de la première journée de l’Europa Conference League. La réception du club batave sera programmée jeudi prochain.

Après cette rencontre, les joueurs du Dnipro-1 feront cap sur l’île de Chypre pour affronter le club d’Apollon Limassol FC. Ce match devra se tenir le jeudi 15 septembre prochain.

Pour le club ukrainien de Dnipro-1, la compétition de l’Europa Conference League se poursuivra avec la réception du club liechtensteinois, pensionnaire du championnat suisse, le club de Vaduz, pour le compte de la 3e journée de la compétition européenne. La journée suivante sera aussi contre le club de Vaduz pour les coéquipiers de l’Algérien Yanis Hamache.

Les deux dernières journées de la C4 pour le club de Dnipro-1 seront contre le club chypriote d’Apollon et le club néerlandais de l’AZ. Les deux premiers de ce groupe, le groupe E, se qualifieront pour le prochain tour.

Or, le leader ne sera pas concerné par le tour supplémentaire qui réunira le second du groupe avec le 3 de l’un des groupes de l’Europa League.

