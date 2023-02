Championnat turc : quel sort pour les joueurs algériens après les séismes ?

Les séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie ont mis la vie dans ces deux pays à l’arrêt. Les forts tremblements de terre, qui ont touché la région sud de la Turquie et la région nord de la Syrie, ont forcé l’arrêt de tous les événements jusqu’à nouvel ordre.

Les compétitions sportives ne dérogent pas à la règle et ont été reportés pour plusieurs semaines. Selon les dernières informations de la presse du pays de l’Anatolie, les clubs des villes qui ont été fortement secoué par le séisme, Hatayspor et Gaziantep, ont formulé la demande de quitter le championnat local.

En effet, pensionnaire de la première division turque, les deux clubs s’étaient vu devant l’incapacité de poursuivre leur parcours en championnat cette saison suite aux drames qui ont affecté la région.



Or, la fédération turque de football a refusé cette demande de retrait des deux clubs. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, l’instance footballistique de la Turquie a annoncé que les deux équipes ne seront pas reléguées cette saison.

Ainsi, le championnat turc devra se poursuivre à 17 équipe si le retrait de l’équipe de Gaziantep confirme son retrait. À noter que le football reprendra ses droits en Turquie dès le début du mois de mars.

Au milieu des scènes de détresse et de souffrance que les peuples, turc et syrien, vivent, les opérations de sauvetage continuent pour arracher les dernières âmes vivantes du spectre de la mort. Pour la diaspora sportive algérienne, plusieurs joueurs ont été épargnés.

C’est le cas, de Mehdi Boudjrmaa, joueur du club de Hatayspor qui est sain et sauf.

Évoluant dans des clubs situés dans des villes de l’ouest de la Turquie, les internationaux algériens ont été loins du foyer du séisme. Ainsi, Ahmed Touba, Sofiane Feghouli, Zinédine Farhat, Rachid Ghezzal et Houssem Ghacha sont les joueurs algériens pensionnaires du championnat turc.

We are all with you 🇹🇷🇸🇾❤️

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 6, 2023