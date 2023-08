Championnat saoudien : une première réussie pour Mahrez avec une passe décisive (vidéo)

Le bal d’ouverture du championnat le plus attendu cette saison, la Ligue de l’Arabie Saoudite, a connu une première bonne performance signée : Riyad Mahrez.

En effet, pour sa grande première avec son nouveau club, Al-Ahli, le capitaine de l’équipe d’Algérie a été décisif et a contribué à la victoire de son équipe lors de cette première journée du championnat saoudien.

Ainsi, réussissant à prendre l’avantage dès la 6ᵉ minute face aux visiteurs d’Al-Hazem, Riyad Mahrez a délivré une passe décisive à la 10ᵉ minute pour le second but de son équipe.

Malgré une réduction de l’écart, les Verts de Jeddah ont sécurisé leur victoire suite au 3ᵉ but, signé Roberto Firmino, auteur d’un triplé.

Titulaire en compagnie de son compatriote, Riyad Boudebouz, Mahrez a été chaleureusement accueilli par les supporters d’Al-Ahli.

Après le sifflet final de la rencontre, Riyad Mahrez a écrit sur son compte Twitter (désormais rebaptisé X), « Premier match, première passe décisive et première victoire. Le début parfait, merci pour l’accueil et la grosse ambiance, vivement les prochains déjà » lit-on.

First game, first assist and first win. The perfect start 💚 thank you for the welcome and the huge atmosphere, can’t wait for the next ones already 🔥 @ALAHLI_FC pic.twitter.com/uDZdQjyQ5O

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 12, 2023