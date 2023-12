Championnat saoudien : sorti du terrain par son entraineur, Mahrez s’insurge (vidéo)

Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, a signé une prestation de haute volée et a mené son équipe vers une large victoire contre la formation d’Abhaa.

En effet, pour le compte de la 15ᵉ journée du championnat saoudien, le club d’Al-Ahli a atomisé la formation hôte d’Abha sur le score de 0-6.

Riyad Mahrez’s feet are magical 🕺 pic.twitter.com/zNXKIi3b8f — GOAL (@goal) December 1, 2023

Au four et au moulin, l’ailier algérien, Riyad Mahrez, a livré l’une de ses meilleures prestations avec le club de la ville de Jeddah. Ainsi, montrant l’étendue de sa palette technique, Mahrez s’est joué de la défense adverse et a participé au festival de son équipe en inscrivant le 6ᵉ but à la 64ᵉ minute.

Néanmoins, l’élan du Fennec a été freiné suite à son changement à une minute de la fin du temps réglementaire de la rencontre. N’hésitant pas à afficher son mécontentement, Mahrez a exprimé son agacement suite à sa substitution.

Mahrez très mécontent de sortir. pic.twitter.com/kHPsQqWFxK — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 30, 2023

Europa League : les résultats des internationaux algériens

Pour le compte de la 5ᵉ et avant-dernière journée de la phase des poules de l’Europa League, les résultats des internationaux algériens furent relativement bons. Ainsi, consolidant sa place de leader, la formation du Stade Rennes s’est accordée un autre succès sur le score de 0-3. L’attaquant algérien, Amine Gouiri a réussi à faire le break en inscrivant le second but de son équipe.

La spéciale va finir par rentrer…⏳🥲 pic.twitter.com/HTdnx4g7fo — 𝙂𝙤𝙪𝙞𝙧𝙞 𝙁𝙧🇨🇵 (@Gouiri_Fr) December 1, 2023

De son côté, l’attaquant algérien, Mohamed Amine Amoura se dirigerait vers la 3ᵉ compétition de l’UEFA suite au décevant match nul de son équipe, Union Saint-Gilloise face à TÉFÉCÉ.

Par ailleurs, l’équipe de l’ailier algérien, Said Benrahma a, à son tour, consolidé sa place de leader en remportant le match face à TSC Topola sur la plus petite des marges, 0-1. La formation de la ville éternelle, l’AS Rome, équipe d’Houssem Aouar, a été accroché par les Suisses de la Servette de Genève.