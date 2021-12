Championnat qatari 2021-2022 : Bounedjah 2e meilleur buteur

Le sélectionneur national Djamel Belmadi, et depuis son arrivée à la tête du staff technique des Verts, en août 2018, a prouvé au monde entier que les joueurs de la sélection algérienne sont des footballeurs professionnels, talentueux et performants.

Cette équipe a réussi à remporter, pour la deuxième fois de l’histoire du football algérien, le titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte, mais aussi le prestigieux trophée de la Coupe arabe 2021 au Qatar, pour la première fois de son histoire.

Parmi les footballeurs qui ont participé fortement à ces exploits, figure clairement l’attaquant Baghdad Bounedjah. Ce dernier ne cesse de présenter une haute performance et un excellent jeu, avec ses coéquipiers de l’équipe nationale, mais aussi avec son club qatari d’Al-Sadd.

Avec 11 buts, Bounedjah est 2e meilleur buteur

En effet, grâce à ses hauts talents, l’Oranais est désormais deuxième meilleur buteur du Championnat du Qatar 2021-2022, avec un score de 11 buts signés, et ce, pour un but seulement du premier meilleur buteur (12 buts), l’attaquant d’Al-Duhail SC, le Kényan Michael Olunga.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que l’attaquant des Verts Baghdad Bounedjah est actuellement à Doha, au Qatar, où il a rejoint ses coéquipiers ce lundi 27 décembre, afin d’entamer les entrainements en prévision de la grande compétition footballistique continentale : la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février de l’année prochaine.

Les hommes de Belmadi vont d’abord disputer 2 matchs amicaux avec la Guinée et le Ghana, le 1er et le 5 janvier, respectivement, avant leur toute première rencontre de la CAN 2022, le 11 janvier contre l’équipe de la Sierra Leone.