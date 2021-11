Championnat du Qatar : Baghdad Bounedjah explose les compteurs

Le public sportif, notamment les amoureux du ballon rond, sont satisfait de la performance des Fennecs, mais aussi des résultats obtenus, particulièrement depuis l’arrivée de Belmadi à la tête du staff technique en 2018.

En effet, le « ministre du Bonheur » a fait des Verts de grands joueurs, mais aussi de l’équipe nationale une équipe forte et invaincue lors des 31 dernières confrontations. Un résultat jamais obtenu dans l’histoire du football algérien.

Parmi les joueurs qui ont eu la chance d’être entrainés par le grand Djamel Belmadi, il y a Baghdad Bounedjah, l’attaquant du club qatari Al Sadd SC.

Ce dernier est le premier joueur d’Al Sadd à dépasser la barre des 100 buts dans le Championnat qatari, selon le site arabophone Staddoha. En fait, Bounedjah a marqué 125 buts en 107 matchs disputés sous le maillot qatari.

Un but toutes les 71 minutes

Selon la même source, les statistiques indiquent que le natif d’Oran a joué 8 892 minutes en championnat avec Al Sadd et qu’il a marqué un but toutes les 71 minutes.

Pour rappel, Al Sadd affrontera Al Duhail pour le compte du neuvième tour du Championnat du Qatar lors d’une rencontre qui s’annonce enflammée.

Sachant que l’attaquant est le joueur Sedawi qui a inscrit le plus de buts à Al Duhail et est également le joueur le plus élevé à marquer dans les confrontations des deux équipes, où il a réussi à faire vibrer les filets d’Al Duhail dix fois en Championnat du Qatar.