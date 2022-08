Championnat d’Afrique de natation : l’Algérie se hisse sur le podium

La 15e édition du championnat d’Afrique de natation prend fin sur une note positive pour la sélection algérienne de natation. En effet, les nageurs algériens ont livré une performance remarquable qui leur a permis de se distinguer lors de cette compétition.

Organisé en Tunisie, le championnat d’Afrique de natation a regroupé l’élite africaine de ce sport. Une concurrence qui a été bénéfique pour les athlètes algériens des deux catégories, messieurs et dames, afin de préparer les prochaines échéances.

Après ses nombreuses consécrations, le nageur algérien, Jaouad Seyoud, tire son épingle du jeu et s’accorde une ultime distinction qui récompense l’ensemble de ses réussites lors de cette 15e édition du championnat d’Afrique.

En effet, dans une publication sur ses réseaux sociaux, la fédération algérienne de natation a annoncé que le nageur Syoud s’est accordé le prix du meilleur nageur de la compétition suite à ses performances lors des événements du championnat d’Afrique de natation.

Cet ultime sacre pour Syoud confirme sa main mise sur les événements continentaux et régionaux de la natation.

La distinction de Syoud vient s’ajouter à l’autre récompense qui a été obtenue par la sélection algérienne masculine de la natation.

Ainsi, chez les messieurs, les nageurs algériens ont réussi à remporter la première place du classement général du championnat d’Afrique de natation organisé en Tunisie. Pour cette dernière journée de la compétition, le tableau final des médailles est désormais connu.

Ainsi, l’Algérie pointe à la seconde place du classement, messieurs et dames, avec 26 médailles dont 10 d’or, 11 d’argent et 5 en bronze, derrière la sélection sud-africaine qui a obtenu 40 médailles, 20 d’or, 8 d’argent et 10 de bronze.

Retour sur les performances de Jaouad Syoud

Après ses performances lors des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, les Jeux de la Solidarité Islamique et le championnat arabe de natation, le nageur algérien, Jaouad Syoud enchaîne les bonnes prestations avec 11 médailles obtenues à lui seul lors de la 15e édition du championnat d’Afrique de natation.

Fidèle à ses habitudes, Syoud n’a pas ménagé ses efforts lors de ce championnat continental. Les 11 médailles de Syoud sont une performance « historique » pour l’algérien de 22 ans. Ainsi, Jaouad Syoud a décroché 7 médailles d’or et 4 autres médailles d’argent.

Un total qui a fait de lui « le meilleur nageur africain pour cette 15e édition. Syoud a été sacré champion des : 200 mètres 4 nages, 400 mètres 4 nages, 200 mètres papillon, 100 mètres brasse, 200 mètres brasse et 50 mètres brasse.

Les 7 médailles d’or de Syoud ont été complétées par le sacre collectif de l’équipe algérienne des 4×100 mètres relais. Ainsi, Syoud, Sahnoune, Ardjoune et Belamane ont décroché la première place lors de cette épreuve. Pour rappel, chez les messieurs, l’Algérie a eu la première place.

Quant au classement général de la compétition du championnat d’Afrique de natation, l’Algérie a eu la place du dauphin.