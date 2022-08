Championnat d’Afrique de natation : entame en fanfare des algériens

La sélection algérienne de natation a réalisé une entame en fanfare dans la première journée de la 15e édition du Championnat d’Afrique qui se déroule à Tunis. Les nageurs algériens ont décroché quatre médailles, dont deux en or et deux en argent.

La 15e édition du Championnat d’Afrique de natation se poursuit à Tunis, à la piscine olympique de Radès. La première journée de la compétition a été marquée par plusieurs distinctions algériennes.

En effet, la sélection nationale a décroché quatre médailles, dont deux en or et deux en argent. Oussama Sahnoun et Jaouad Syoud se sont imposés respectivement en 100 mètres nage libre et 200 mètres papillon. Ils ont réalisé des temps record avec 49.44 pour le premier et 1 :58.98 pour le second.

Les deux médailles d’argents ont été décrochées par Nesrine Medjahed. Elle a terminé 2e en 100 mètres nage libre (57.26) et en relais mixte (3 :38.98).

Il est à noter que le Championnat d’Afrique de natation s’étalera jusqu’en le 24 août prochain. 27 pays prennent part à l’évènement. Il s’agit de la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Ghana, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda, le Zimbabwe, l’Angola, l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l’Egypte, l’Eswatini, Madagascar, le Burundi et le Cameroun.

Jaouad Syoud égale à lui-même

Le nageur algérien Jaouad Syoud a encore une fois brillé. Après avoir remporté cinq médailles lors des Jeux de la Solidarité Islamique à Konya en Turquie, il est déterminé à s’illustrer lors du Championnat d’Afrique de natation à Tunis en décrochant le maximum nombre de médailles.

A 23 ans, le natif de Constantine est entrain de se frayer un chemin vers la gloire. Tous les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. On espère qu’il confirme lors des Jeux Olympiques Paris-2024.