Championnat d’Afrique de handball : l’Algérie va-t-elle boycotter ?

Prévu entre le 13 et le 23 janvier prochain, le Championnat d’Afrique des nations masculin de handball 2022 ne verra pas la participation de l’équipe nationale algérienne.

Placé sous l’égide de la Confédération africaine de handball, ce tournoi continental réunit tous les deux ans depuis 1974, les meilleures équipes africaines masculines de handball.

Dans ce contexte, le Maroc a annoncé que la 25ᵉ édition de cette compétition du 13 au 23 janvier 2022, va être déroulée dans les villes Laâyoune et Guelmim au Sahara Occidental.

Pour la prochaine édition de 2022, l’Algérie ne va pas y participer, et ce, en raison de l’insistance du régime marocain, à l’organiser à Laâyoune, la ville la plus importante et la capitale du Sahara Occidental, ainsi qu’à Guelmim. L’Algérie a donc refusé d’organiser le tournoi sur le territoire colonisé dudit pays.

La liste des équipes participantes dépourvue du nom de l’Algérie !

En effet, la Confédération africaine de handball (CAF), et lors d’un tirage au sort à Abidjan, en Côte d’Ivoire ce mercredi, la liste des équipes participantes était dépourvue du nom de l’Algérie.

Sachant qu’il y aura quatre niveaux, à savoir ; niveau 1 : Égypte – Tunisie – Angola ; niveau 2 : Cap-Vert – Maroc – RDC ; niveau 3 : Gabon, Guinée, Nigeria et niveau 4 : Cameroun – Sénégal – Kenya.

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que l’Algérie accueillera le Championnat d’Afrique de handball dans son édition de 2024, qui se qualifie pour la Coupe du monde en Croatie, au Danemark et en Norvège pour le match, prévu l’année suivante.