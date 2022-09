Championnat d’Afrique de Boxe Maputo 2022 : l’Algérie termine 2e

C’est aujourd’hui que le Championnat d’Afrique de boxe, qui s’est déroulé à Maputo au Mozambique, a prit fin. Les boxeurs algériens ont réalisé une participation honorable, en terminant le championnat à la 2e place.

C’est la sélection féminine qui s’est distinguée de fort belle manière lors du championnat d’Afrique de boxe. En effet, et sur les quatre titres africains, elle en a décroché trois, grâce à Roumaissa Boualem (-50 kg), Imane Khelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg). Elles ont été couronnées après s’être imposées en finale face à leurs adversaires respectives, la Marocaine Rabah Cheddar (3-0), la Botswanaise Kasemang Aratwa Francinah (battue par arrêt de l’arbitre), et enfin la Capverdienne Gomes Moreira Ivanusa aux points.

Quant à La sélection masculine, elle s’est contentée d’un seul titre. La seule distinction était l’œuvre Ait-Bekka Jughurta (-67 kg). Il a remporté la finale face au Camerounais Ngeumaleu Patrick.

Les cinq médailles d’argent algériennes ont été l’œuvre des trois boxeuses Fatiha Mansouri (-48 kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg), et de deux boxeurs: Yahia Abdelli (-63 kg) et Kadi Mourad (+92kg).

Enfin Meziane Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem Maouche (-54 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg), Miloudi Souha (-52 kg) et Hadjila Khelif (-60 kg) ont remporté les médailles de bronze.

Une prime conséquente pour les médaillés

Ainsi donc, l’Algérie a achevé le championnat d’Afrique de Boxe à la 2e place avec 15 médailles au total. C’est le Mozambique, pays hôte, qui a terminé en tête du classement.

A noter que les boxeurs algériens consacrés à Maputo ont perçu des primes d’argent conséquentes. Les médaillés d’or ont obtenu une prime de 10.000 dollars, 5000 dollars pour les médaillés d’argent et 2500 dollars pour les médaillés de bronze.