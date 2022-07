Championnat croate : une pépite algérienne marque ses débuts

Lors du troisième match du championnat croate, l’attaquant algérien, Moncef Bekrar, a réussi à marquer son premier but de la saison.

En effet, pensionnaire de la première division de la Croatie, le club de N.K Istra s’est incliné face au mastodonte du football croate, le club de Dynamo Zagreb, sur le score de 4-1. Une défaite qui précipite les coéquipiers de Bekrar à la dernière place du classement avec zéro point après 3 journées.

Le joueur de l’équipe d’Algérie des U23 a eu droit à 20 minutes lors de ce match. Un temps de jeu qui a été suffisant pour l’international algérien pour faire parler son talent. Substituant son coéquipier, Batrol Barisic, Moncef Bekrar est entré en jeu à la 70 minute de la rencontre.

Après 14 minutes sur le terrain du stade de Maksimir, enceinte sportive de la capitale de la Croatie, Bekrar a réduit l’écart en inscrivant l’équipe but de son nouveau club.

Une réduction de score en vain puisque les hommes du technicien, Ante Čačić, ont réussi la 4e réalisation à deux minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.

Âgé de 21 ans, Moncef Bekrar connaît sa première expérience professionnelle en Europe. Après deux saisons passées au sein de la formation de l’Entente de Sétif, il prend son envol pour rejoindre le club croate de Istra. Le joueur algérien a paraphé un contrat d’un an, renouvellement en option.

C’est ce qui lie le joueur à son nouveau club jusqu’en 2023. Bekrar avait pris part à la participation de l’équipe d’Algérie des U23 au tournoi de Toulon baptisé, Tournoi Maurice Revello.

Lors de cet événement consacré aux joueurs espoirs, les Verts du sélectionneur algérien, Noureddine Ould Ali, avait hérité de la 9e place au classement général du tournoi. Une place qui s’était disputée entre l’équipe d’Algérie et celle de l’Indonésie.

En effet, après s’être quitté dos à dos, les deux équipes se sont rendu aux tirs au but pour se détacher. L’équipe algérienne avait eu le dernier mot en remportant la séance sur le score de 4-3.

Le parcours de la sélection algérienne des U23 lors du tournoi Maurice Revello n’a pas été prolifique puisque l’équipe d’Algérie s’était classée à la dernière place du groupe C après deux défaites face à la sélection du Japon et une autre face à la Colombie.

C’est seulement lors du dernier match que les Verts ont pu obtenir la victoire face à l’équipe des Comores sur le score de 2-0.

