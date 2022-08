Championnat bulgare : un attaquant algérien inscrit son but

Au bout d’un match alléchant pour le compte de la 7e journée du championnat bulgare, le club de Tcherno More Varna a remporté une victoire qui lui permet de s’installer à la première place de la première division du football de la Bulgarie.

En effet, les coéquipiers de l’attaquant algérien, Zakaria Benchaâ, ont eu le dernier mot sur leur adversaire du jour, le club de Botev Plovdiv.

Ainsi, après avoir concédé le premier but de la rencontre, l’ancien joueur du club de l’USM Alger a inscrit le but égalisateur pour son équipe à la 19e minute.

Zakaria Benchaa ouvre son compteur en championnat bulgare. Ancien de l’USM Alger, l’attaquant algérien 🇩🇿 a marqué le premier but du Cherno More Varna, vainqueur sur le terrain du Botev Plovdiv ( 3-4). #EfbetLiga pic.twitter.com/RSIpmkntdN — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) August 20, 2022

Or, le club hôte est revenu au score en inscrivant le but de 2-1. Sur ce dernier score, la première période de la rencontre a pris fin. Lors de la seconde période, le club de Tcherno More Verna est revenu à la charge en égalisant une seconde fois à la 64e minute. Ce but a porté la signature du joueur portugais, Matheus Clemente.

Ce match de la 7e journée du championnat bulgare fut plein de rebondissements. Ainsi, le club de Botev Plovdiv, cherchant à s’éloigner de la zone de relégation, a repris ses forces et a devancé le club de Tcherno après 2e de cette dernière égalisation. 3-2 était le score à la faveur de Plovdiv à la 66e minute.

Cependant, le club Tcherno a encore une fois égalisé, portant le score à 3-3, à la 88e minute. Au bout du temps additionnel, le leader du championnat bulgare, Tcherno More Varna, a réussi à se défaire de son adversaire grâce à un but contre son camp du défenseur de l’équipe hôte.

Le match entre l’équipe de Tcherno et Plovdiv s’est soldé sur le score de 3-4. L’attaquant algérien, Zakaria Benchâa, et ses coéquipiers ont singé une victoire importante dans la course au match barrage du titre du champion de Bulgarie.

Une entame de saison réussie pour les coéquipiers de Benchâa

Baptisé Prva Liga, le championnat bulgare regroupe 16 équipes. À l’issue d’un format de playoffs, un format éliminatoire, l’identité du champion sera connue. Pour cet exercice de 2022/2023, le club de Tcherno More Varna pointe à la première place avec 15 points.

Après 3 victoires de rang sur le score de 1-0 pour chacune, la série de sans faute des coéquipiers de l’attaquant algérien, Zakaria Benchâa, a pris fin suite au report du match de la 4e journée. Néanmoins, de retour aux affaires, le club de Tcherno a enchaîné avec 3 autres victoires.

La dernière en date est celle contre le club de Plovdiv sur le score de 3-4. Pour rappel, Zakaria Benchâa a rejoint, en 2022, ce club bulgare en provenance de l’USM Alger après son prêt en Tunisie.