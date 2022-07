Championnat belge : Zorgane et Benbouali s’inclinent à l’extérieur

Après une première victoire lors de la journée inaugurale du championnat belge, le club de Charleroi Sporting s’incline pour son premier déplacement face au club hôte de l’Union Saint-Gilloise.

La défaite des coéquipiers de l’international algérien, Adem Zorgane, et du nouvel attaquant du club, Nadir Benbouali, a été sur la plus petite des marges, 1-0. Après une première période vierge au niveau du tableau de l’affichage, les visiteurs ont encaissé le seul but de la rencontre à la 56e minute.

Un but que les joueurs du Royal Charleroi Sporting Club n’ont pas réussi à égaliser jusqu’au sifflet final de la rencontre. Pour ce deuxième match de la saison, le milieu de terrain algérien, Adem Zorgane, a affiché sa seconde titularisation ; quant à son compatriote, Nadir Benbouali, il a disputé ses premières minutes en terrains de la Belgique.

Les débuts de Nadir Benbouali avec le club de Charleroi

Recruté lors de ce Mercato estival, le dauphin du buteur du championnat algérien pour la saison précédente, Nadir Benbouali, a frôlé le terrain avec son nouveau club pour la première fois. Entré en jeu à la 61e minute, Benbouali n’a pas réussi à faire revenir son équipe au score du match.

Pour rappel, l’ancien attaquant du Paradou Athletic Club à rejoindre les rangs du club belge lors de cette fenêtre des transferts. La 3e journée de la Jupiler Pro League oposera le club de Charleroi à l’équipe de KV Oostende samedi prochain.