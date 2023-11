Championnat arabe natation Abu Dhabi 2023 : l’Algérie remporte la compétition

La sélection nationale a remporté le championnat arabe de natation à Abu Dhabi. Les nageurs algériens se sont distingués lors de la compétition, notamment Jawed Syoud, en remportant 20 médailles, soit 13 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

Le championnat arabe de natation s’est déroulé à la piscine Mohamed Bin Zayed à Abu Dhabi (EAU), du 27 au 30 octobre. La sélection nationale a réalisé une participation honorable. En effet, elle a achevé la compétition à la première place, en compagnie du Liban.

Les nageurs algériens ont réussi à décrocher 20 médailles au totale. Il s’agit de 13 médailles en or, 3 en argent et enfin 4 en bronze. La sélection nationale a pris la première place du tableau masculin avec huit médailles d’or et la deuxième place du tableau féminin avec cinq en vermeil.

Jawad Syoud se distingue par 5 médailles en or

Certes, tous les nageurs algériens ont accompli le boulot lors du championnat arabe de natation à Abu Dhabi. Mais celui qui s’est illustré de fort belle manière, c’est évidemment Jawad Syoud.

En effet, il a réussi à décrocher 5 médailles en or lui seul. Le jeune nageur prometteur a dominé plusieurs spécialités, à savoir 200m papillon, 400m 4 nages et 200m 4 nages et 200m brasse. L’enfant de Constantine a une fois de plus fait valoir son grand talent, en espérant confirmer lors des Jeux Olympiques Paris-2024.

Outre les cinq nageurs algériens engagés : Jawad Syoud (Olympique Nice/France), Abdallah Ardjoune (MC Alger), Nessrine Medjahed (MC Alger), Imene Zitouni (MC Alger), et Djihane Benchadli (club Aïn El-Turk/ Oran), cette compétition a enregistré la participation des athlètes du Bahreïn, de Tunisie, de Djibouti, d’Arabie saoudite, du Soudan, de Syrie, d’Irak, d’Oman, du Qatar, du Liban, de Libye, du Maroc, de Mauritanie, du Yémen et des Emirats arabes unis.

Parrainée et organisée par le Conseil des sports d’Abou Dhabi en coopération avec la Fédération de natation des Emirats arabes unis et le Club des sports aquatiques d’Abu Dhabi, la compétition a été clôturée le 30 octobre.