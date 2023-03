Championnat Arabe Judo 2023 à Doha : l’Algérie arrache la 1ère place

L’Algérie s’est adjugée la première place du Championnat Arabe du Judo 2023 qui s’est déroulé à Doha au Qatar. Les judokas algériens, messieurs et femmes, ont arraché 15 médailles, soit 6 en or, 6 en argent et 3 en bronze.

La capitale qatarie, Doha, a abrité le Championnat Arabe du Jodo 2023. Une compétition qui a connu la participation de 12 pays. Outre l’Algérie, il s’agit l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Jordanie, Djibouti, Bahreïn, le Maroc, l’Irak, la Tunisie, le Koweït, la Syrie et le Liban.

La sélection nationale de judo a réalisé un excellent tournoi. En effet, elle l’a terminé à la première place avec 15 médailles. Les judokas algériens, messieurs et femmes, se sont adjugés 6 médailles en or, 6 en argent et 3 en bronze.

Qui sont les judokas qui ont arraché les médailles ?

Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Houd Zourdani (-73 kg), Mehdi Lili (+100 kg), Faiza Aissahine (-52 kg), Souad Belekhal (-70 kg), Louiza Ichallal (-78 kg) et Narimene Gueraoua (+78 kg). Quant aux celles en argent sont revenues à Bilal Yakoubi (-60 kg), Houaria Kadour (-48 kg) et Zina Bouakache (-57 kg).

Enfin, les médailles de bronze ont été l’œuvre de Dounia Rezoug (-63 kg), Rachid Cherrad (-66 kg), Djamel Souillah (-81 kg), Oussama Kabri (-90 kg), Réda Lamri (-100 kg) et Sofiane Belekra (+100 kg).

Il est à noter que le Championnat Arabe de Judo rentre dans le cadre de la préparation des Mondiaux 2023 de la discipline dans la capitale qatarie. Ils se dérouleront du 7 au 14 mai 2023.