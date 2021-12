Champion des ventes des Micro BEV chinois, lancement du nouveau CHERY EQ1

Récemment, Chery a lancé le dernier modèle rose doux de Chery EQ1, le champion des ventes dans le segment de marché des micros BEV chinois. Afin de répondre à la demande croissante de qualité des voyages, 168 articles ont été entièrement repensés pour ce nouveau modèle. Il offre aux jeunes clients une expérience de voyage plus personnalisée. Le Facebook officiel de Chery Algérie a fait la promotion de ce modèle de voiture à plusieurs reprises.

Le mode rose doux EQ1 est équipé de l’écran LCD haute définition de 10 pouces et de la fonction d’interaction vocale AI. En plus de la carrosserie agile du véhicule à deux portes et quatre places, ce modèle est également équipé du dernier moteur haute puissance amélioré de 55 kW, réalisant le temps d’accélération ≤5 s de 1 km/h à 50 km/h et la vitesse la plus élevée de 120 km/h. L’endurance NEDC a deux types de configurations : 301 km et 408 km. Dans le même temps, trois modes de recharge disponibles assurent une poursuite du voyage sans soucis. En termes de sécurité, le modèle est conçu avec la carrosserie entièrement en aluminium comme l’unique parmi les véhicules du même niveau, la technologie avancée «trois électriques» et les riches configurations de sécurité de sécurité active et positive pour assurer un voyage sûr et sain.

Chery a des accumulations de technologie de pointe dans la batterie, le moteur et le contrôle électronique. En termes de batteries, Chery a choisi la cellule de batterie des meilleurs fournisseurs de batteries comme CATL, et son bloc-batterie auto-développé atteint le niveau le plus élevé de l’industrie de la consommation d’énergie des batteries. Entre-temps, Chery a intégré des technologies telles que l’équilibre d’initiative de la batterie et la charge à tension et courant constants dans le système de batterie pour garantir l’endurance et la sécurité de la batterie. En termes de moteurs, Chery et YASKAWA ont créé une coentreprise Chery YASKAWA Electric Drive System Co., Ltd., dont les produits sont plus efficaces et 22% plus légers que leurs pairs. En ce qui concerne le contrôle électronique, Chery a développé indépendamment une unité de contrôle du véhicule (VCU) qui peut surveiller l’état de fonctionnement des batteries et des moteurs du véhicule avec plus de précision, garantissant une meilleure performance du véhicule en termes d’alimentation, de sécurité et de recyclage d’énergie.

En tant que « véhicule électrique pur tout aluminium » intégrant mode, sécurité et intelligence, EQ1 est la référence sur le segment de marché des véhicules chinois à énergies nouvelles. Chery vise maintenant à entrer sur le marché mondial. Nous espérons que Chery apportera une voiture à énergie nouvelle de haute qualité avec EQ1 pour les Algériens lorsque le marché sera ouvert.

