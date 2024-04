Chaleur persistante en Algérie : temps et températures de ce lundi 8 avril !

Les derniers jours du mois sacré de Ramadan sont marqués par une vague de chaleur s’étendant sur les régions côtières et intérieures du pays. Cependant, un changement dans les conditions météorologiques semble se dessiner à l’horizon, laissant présager une baisse des températures et peut-être même le retour de la pluie à partir de mardi. Dans cette édition, plongeons dans les prévisions météo de ce lundi 8 avril 2024 !

Selon les services de Météo Algérie, une journée relativement chaude est à prévoir aujourd’hui sur les régions côtières et intérieures de l’Est et du Centre-Est du pays. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte jaune « canicule » pour les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Blida, Tipaza, Ain Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara et Sidi Bel Abbes.

De plus, il est important de souligner que les températures maximales pour ce lundi varieront entre 21 et 34 °C le long des côtes, entre 5 et 34 °C à l’intérieur des terres et entre 32 et 41 °C dans les régions sahariennes.

Alerte Météo : vents violents et vents de sable persistants ce 8 avril !

Outre les températures élevées, les prévisions météorologiques pour ce lundi 8 avril signalent la persistance de vents forts dans certaines régions de notre vaste Sud. En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte jaune pour « vent violent » dans les wilayas de Naama, El Bayadh, Saida, Tiaret, In Salah et Tamanrasset. Une attention particulière est nécessaire, notamment dans les wilayas d’In Salah et de Tamanrasset, où une alerte jaune pour « vent de sable » est également en vigueur.

Il est crucial de rester vigilant face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses, surtout dans les zones sujettes aux vents violents et aux tempêtes de sable. Les habitants de ces régions doivent prendre des précautions supplémentaires et suivre les conseils des autorités locales et des services météorologiques pour assurer leur sécurité.

Quel temps fera-t-il en Algérie ce lundi ?

Selon les prévisions de Météo Algérie, un ciel majoritairement couvert caractérisera les régions Nord du pays. Progressivement, dans la soirée, ce voile nuageux s’épaissira sur les zones côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest, accompagné de quelques averses, parfois orageuses, qui gagneront les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est pendant la nuit. Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué que les régions sahariennes seront sous un ciel dégagé à partiellement voilé.

À partir de mardi, une baisse du mercure et le retour de la pluie seront au rendez-vous. Ce changement climatique coïncide avec la célébration de l’Aïd el-Fitr. L’Office National de la Météorologie (ONM) anticipe un ciel nuageux et pluvieux dans les régions de l’Ouest et du Centre, s’étendant vers l’Est en fin de journée avec des températures maximales se situant entre 16 et 24 °C.