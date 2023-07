Chaleur extrême en Algérie, quelles sont les wilayas concernées ?

Une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle s’abat sur une grande partie de l’Algérie.

L’office national de la météorologie a lancé, ce matin, une alerte de niveau rouge quant à une hausse exceptionnelle des températures attendue pour aujourd’hui. Un pic de chaleur d’une ampleur inédite qui suscite l’inquiétude.

Selon les données de cette alerte, la fournaise estivale atteindra des records avec des températures oscillant entre 43 et 46 degrés à l’ombre. Un seuil critique qui n’a que rarement été franchi par le passé.

Les wilayas qui seront le plus impactées par cette vague de chaleur sont : Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Djelfa, Bouira, M’Sila, Batna, Mila, Constantine et Guelma. Les habitants de ces régions sont appelés à la plus grande vigilance.

La canicule, non seulement affecte le quotidien des citoyens, mais elle est aussi source d’inquiétude pour les autorités sanitaires. Alors que les températures atteignent avec des niveaux records, les précautions à prendre pour éviter les risques sanitaires liés à cette chaleur étouffante deviennent un sujet de préoccupation majeur.

Comment se prémunir face à cette canicule ?

En pareille situation, il est primordial de savoir comment réagir pour se protéger de cette chaleur extrême. Voici quelques gestes essentiels à adopter.

D’abord, il est recommandé de boire beaucoup d’eau, au moins 1,5 à 2 litres par jour, même en l’absence de soif. Évitez autant que possible l’exposition au soleil, surtout entre 11 heures et 16 heures, période où il est à son zénith.

Pensez à rafraîchir votre environnement, notamment votre habitation, en fermant les volets et les rideaux durant la journée et en aérant la nuit, lorsque les températures sont plus clémentes.

N’hésitez pas à utiliser un ventilateur ou la climatisation si vous en disposez, mais attention à ne pas créer de choc thermique. Gardez une température intérieure à environ 5 degrés de moins que la température extérieure.

Enfin, évitez les efforts physiques importants durant la journée et reportez-les plutôt à la tombée de la nuit.

Adoptez ces gestes pour mieux vivre cette vague de chaleur et n’oubliez pas de veiller sur les personnes vulnérables autour de vous, notamment les enfants et les personnes âgées.