Chaleur extrême en Algérie ce 1ᵉʳ juillet : températures caniculaires dans ces wilayas !

Le mois de juillet pointe déjà le bout de son nez, accompagné d’une vague de chaleur intense qui continue d’affecter différentes régions du pays. Pour ce lundi 1ᵉʳ juillet 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) prolonge ses bulletins météo spéciaux (BMS) pour canicule, prévoyant un temps chaud et des températures extrêmes dans plusieurs wilayas d’Algérie.

D’après les services de Météo Algérie, un temps caniculaire affectera ce lundi les régions allant de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Nord du Sahara et les Oasis. La même source prévoit également la persistance d’un temps chaud sur le Sud de la région des Aurès.

Par ailleurs, l’ONM a prolongé son BMS concernant les risques de canicule dans les wilayas d’El Oued, Touggourt, El Meniaa, Ghardaïa, Ouargla, El M’ghair, Ouled Djellal, le Sud de Biskra et le Sud de Djelfa. Les températures maximales attendues dans ces zones atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 32 et 38 °C. Cette alerte de niveau 2 reste en vigueur ce lundi 1ᵉʳ juillet.

La seconde alerte de niveau 2 de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas d’Adrar, du Sud de Timimoun, d’In Salah et de Bordj Badji Mokhtar. Dans ces régions, la canicule fera monter le mercure jusqu’à 49 °C pour ce qui est des températures maximales, alors que les températures minimales afficheront des valeurs allant de 34 à 38 °C. Ce BMS restera valable aujourd’hui et demain.

Météo Algérie : que dit le bulletin de ce lundi 1ᵉʳ juillet ?

Tandis que différentes régions du pays traversent une période de chaleur intense, les prévisions météorologiques de ce lundi, fournies par l’Office National de la Météorologie (ONM), apportent un aperçu détaillé des conditions à venir, annonçant même des risques d’orages.

Sur les régions Nord du pays, le ciel sera principalement dégagé à partiellement voilé, évoluant vers un ciel de plus en plus voilé et localement nuageux sur le Centre-Est et l’Est à partir de l’après-midi. Quelques pluies pourraient apparaître par endroits, devenant parfois orageuses en soirée, particulièrement sur les régions côtières et intérieures de l’Est. L’ONM a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Bouira, Medea, M’sila et Djelfa.

Pour ce qui est des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé. Les températures maximales varieront entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, entre 29 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 50 °C sur les régions sahariennes.

Températures extrêmes : 9 villes algériennes dans le top 10 mondial !

La chaleur frappe de plein fouet plusieurs régions du pays, le mercure atteint des valeurs vertigineuses, dépassant parfois les 50 °C. En effet, Météo Algérie a émis hier un bulletin météo spécial (BMS) plaçant en vigilance rouge les wilayas de Touggourt et d’Ouargla, alertant sur ces températures caniculaires enregistrées entre 12h et 18h.

D’ailleurs, dans le dernier classement du site spécialisé OGIMET, neuf (9) wilayas algériennes dominent le top 10 des villes les plus chaudes dans le monde. Ce classement inclut notamment les wilayas de Ouargla, Hassi-Messaoud, Adrar, Timimoun, Touggourt et In Salah.