Chaleur extrême : 2 villes algériennes parmi les plus chaudes du monde ces 24 heures

Selon les dernières données publiées par un site spécialisé dans les relevés météorologiques mondiaux, plusieurs régions du globe ont été frappées par une vague de chaleur intense au cours des dernières 24 heures. Deux villes algériennes figurent parmi les zones les plus chaudes enregistrées.

D’après le site spécialisé Eldoradoweather, qui compile des données météorologiques à l’échelle mondiale, la ville d’Adrar s’est hissée à la 4ᵉ place du classement des températures les plus élevées, avec un pic atteignant 46,4°C.

Autre point du territoire national concerné par cette vague de chaleur extrême, la ville d’In Salah figure également dans ce classement mondial. Elle occupe la 7ᵉ position, après avoir enregistré une température de 45,7°C.

En tête de ce classement mondial figure le secteur de Kuwait International Airport, où le thermomètre a atteint 47°C, confirmant l’intensité exceptionnelle de la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du monde.

Ces données illustrent la persistance de conditions climatiques extrêmes dans les zones désertiques et arides, particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, où les températures estivales atteignent régulièrement des niveaux records.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune aux orages dans de nombreuses wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis ce samedi un bulletin de vigilance jaune annonçant un épisode orageux touchant plusieurs régions du pays. Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois soutenues et de rafales de vent sont attendues au cours des prochaines heures.

Selon le bulletin, la perturbation concernera un large ensemble de wilayas, couvrant aussi bien le Nord que certaines zones de l’intérieur et du Sud, notamment : Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Constantine, Sétif, Batna, M’sila, Djelfa, Laghouat, Tiaret, Relizane, Mostaganem, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Chlef, Médéa, Aïn Defla, Bouira, Mascara, Saïda, Naâma, El Bayadh, Béchar, Adrar, Tindouf, Tamanrasset, Illizi, Djanet, In Salah, Béni Abbès, Ghardaïa, ainsi que Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Mila.

L’ONM précise que ce niveau de vigilance jaune signifie un risque météorologique nécessitant une attention particulière. Les précipitations attendues pourraient entraîner une baisse temporaire de visibilité, des accumulations d’eau locales et des perturbations sur les axes routiers.

Les services météorologiques appellent les citoyens à la prudence, notamment lors des déplacements, et recommandent d’éviter les zones inondables et les déplacements non nécessaires pendant les périodes de fortes intempéries.