Chaleur caniculaire en Algérie : Prévisions météo pour ce lundi 22 juillet !

Un temps caniculaire et une chaleur intense affectent plusieurs régions du pays ce lundi 22 juillet, notamment de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Sud des Oasis, ainsi que les régions de Tindouf et de Béni Abbès. Météo Algérie annonce des températures maximales oscillant entre 29 et 36 °C sur les régions côtières, entre 32 et 40 °C sur les régions intérieures et entre 28 et 49 °C sur les régions sahariennes.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un nouveau Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas de Tindouf, Adrar, In Salah et le Sud de Timimoun. Dans ces régions, les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales se situeront entre 34 et 38 °C.

Ce BMS de niveau 2 sera en vigueur dès aujourd’hui et le restera jusqu’au mercredi 24 juillet. Face à cette vague de chaleur extrême, il est primordial de se protéger de la canicule et d’adapter vos activités en conséquence.

La météo en Algérie : Que nous réserve le temps de ce lundi 22 juillet ?

Le bulletin météo de ce lundi 22 juillet annonce un ciel généralement dégagé sur les régions Nord de l’Algérie. Toutefois, des passages nuageux accompagnés de quelques pluies sont attendus sur les régions côtières et intérieures de l’Est durant la matinée.

Pour les régions sahariennes, le ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra. En revanche, le développement de quelques cellules orageuses affectera durant l’après-midi et la soirée l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et la frontière algéro-malienne, pouvant provoquer des averses de pluie par endroits.

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam. Les habitants de ces régions doivent rester attentifs aux mises à jour météorologiques de l’ONM et prendre les précautions nécessaires face à ces conditions climatiques.

En bref…

Ce lundi 22 juillet, un ciel principalement dégagé couvrira la quasi-totalité du territoire national, toutefois, certaines régions feront face à des conditions météorologiques plus instables allant de la canicule aux risques de pluies et d’orages. La prudence reste de mise pour profiter de cette journée tout en restant en sécurité !