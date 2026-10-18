Chaïbi relancé, Aït-Nouri oublié, Mahrez déjà capitaine : le week-end contrasté des Algériens

Farès Chaïbi a retrouvé des couleurs avec l’Eintracht Francfort, tandis que Rafik Messali s’impose à Toulouse. À l’inverse, Rayan Aït-Nouri n’a toujours pas joué en Premier League. Tour d’horizon d’un week-end contrasté, à l’approche du rassemblement de novembre.

Le week-end européen a souri à plusieurs internationaux algériens, à quelques semaines du prochain stage des Verts. Farès Chaïbi et Rafik Messali ont livré de solides prestations avec leurs clubs. D’autres, comme Rayan Aït-Nouri, traversent une période nettement plus compliquée.

Hors d’Europe : Riyad Mahrez capitaine pour ses débuts

Riyad Mahrez a fait ses débuts avec Al-Shamal, samedi, sur la pelouse de Lusail (0-0). Entré en jeu à la 64e minute, l’ancien capitaine des Verts a aussitôt hérité du brassard. Le match comptait pour la 6e journée du championnat du Qatar.

Âgé de 35 ans, Mahrez s’est engagé librement avec le club qatari, qui a officialisé son arrivée le 14 octobre. Il y retrouve Baghdad Bounedjah, son ancien coéquipier en sélection. L’ailier sort de trois saisons à Al-Ahli, avec qui il a remporté deux Ligues des champions d’Asie.

Mahrez avait mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026. Son arrivée au Qatar ne change donc rien pour les Verts. Elle reste néanmoins suivie de près par les supporters algériens.

Farès Chaïbi relancé à Francfort

Titulaire vendredi soir, Farès Chaïbi a contribué à la victoire de l’Eintracht Francfort face au FC Cologne (1-0). Le milieu algérien s’est montré actif dans l’animation, sans parvenir à marquer ni à faire marquer. Son équipe a dominé la rencontre, avec sept tirs cadrés contre trois pour son adversaire.

Cette victoire tombait à point pour Adi Hütter, revenu sur le banc de Francfort cet été. Une semaine plus tôt, son équipe avait sombré à Leipzig (6-0). L’entraîneur autrichien attendait une réaction, et Chaïbi a répondu présent.

La saison du milieu algérien avait pourtant mal commencé. Freiné par un pépin physique en septembre, il fêtait face à Cologne sa deuxième titularisation de la saison en Bundesliga. Ce match sérieux le replace dans la course à une place de titulaire.

Samedi prochain, Francfort se déplace à Dortmund, où évolue le capitaine des Verts, Ramy Bensebaïni. Chaïbi devra y confirmer, après un dernier rassemblement compliqué en sélection. Le 29 septembre, il avait marqué contre son camp lors du nul au Burundi (2-2).

A LIRE AUSSI : Burundi – Algérie : chaleur, horaire, pelouse… les pièges qui attendent les Verts à Bujumbura

Rafik Messali frappe à la porte des Verts

Rafik Messali continue de marquer des points à Toulouse. Titulaire sur le côté droit, le défenseur de 23 ans a participé à la large victoire toulousaine au Mans (0-3). Ce succès, obtenu vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, confirme sa place dans le onze de départ.

Déjà passé par les sélections de jeunes, le défenseur n’a encore jamais porté le maillot de l’équipe A. La concurrence s’annonce rude au poste de latéral droit, avec notamment le retour attendu de Rafik Belghali. Ses prestations régulières pourraient néanmoins convaincre Hemdani, qui veut rajeunir le groupe.

Farès Ghedjemis toujours en quête d’efficacité

Farès Ghedjemis traverse une période délicate avec Frosinone. Titulaire face à Sassuolo, vendredi soir, il n’a été impliqué dans aucun des quatre buts de son équipe (4-2). Ce succès permet pourtant à Frosinone de compter quatre victoires en sept journées de Serie A.

L’ailier de 24 ans enchaîne ainsi un cinquième match de championnat sans but ni passe décisive. Sa dernière contribution offensive remonte à son premier match de la saison, en Coupe d’Italie. Le club lui a pourtant renouvelé sa confiance, en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2030.

Mohamed Belloumi discret à Fulham

Titulaire sur l’aile droite, Mohamed Bachir Belloumi a disputé l’intégralité de la défaite de Hull City à Fulham (1-0), samedi. Dans un match dominé par les Londoniens, l’international algérien s’est montré discipliné. Il a toutefois manqué d’occasions pour faire parler sa vitesse.

Cette prestation discrète contraste avec son rôle en sélection. Le 29 septembre, Belloumi avait relancé les Verts au Burundi, avant l’égalisation d’Adil Boulbina. Hull City reçoit Brentford dimanche prochain, en Premier League.

A LIRE AUSSI : Rayan Aït Nouri exclu des Verts après son coup de sang face à la Zambie

Rayan Aït-Nouri, toujours zéro minute en Premier League

La situation de Rayan Aït-Nouri à Manchester City devient préoccupante. De retour dans le groupe, le latéral gauche a suivi toute la victoire face à Ipswich (3-2) depuis le banc. Après sept journées, il n’a toujours pas joué la moindre minute en Premier League.

Les Citizens, eux, enchaînent avec sept victoires en sept matches de championnat. Samedi, Enzo Maresca a aligné Nico O’Reilly dans le couloir gauche. Selon la presse, le technicien italien verrait davantage l’Algérien comme un ailier que comme un arrière.

Son temps de jeu se limite à 105 minutes, toutes compétitions confondues, pour trois passes décisives. Il a joué un quart d’heure à Porto en Ligue des champions, puis un match complet face à Norwich en Coupe de la Ligue. Sa dernière apparition remonte au 17 septembre.

Ce manque de temps de jeu complique son retour en sélection. Hemdani l’avait écarté du stage de septembre, après son coup de sang sur le banc face à la Zambie. La FAF a depuis posé une condition à son retour.

A LIRE AUSSI : Mahrez et Mandi seront présents pour le premier match de Hemdani