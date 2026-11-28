Cinq ans après le féminicide de Chahinez Daoud, brûlée vive en pleine rue à Mérignac, près de Bordeaux, la justice a confirmé la peine maximale contre son ex-mari franco-algérien. Mounir Boutaa a été condamné, ce vendredi 27 novembre, à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises d’appel de la Dordogne.

Une décision qui intervient après plusieurs jours de procès consacrés notamment à sa responsabilité pénale et aux circonstances de ce drame qui avait profondément marqué l’opinion publique française.

D’origine algérienne, Chahinez Daoud était également devenue française après son mariage.

Le verdict est tombé vendredi 27 novembre devant la cour d’assises d’appel de la Dordogne, à Périgueux. Mounir Boutaa, âgé de 50 ans, a été reconnu coupable d’assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, comme lors de son premier procès en 2025.

La cour a également maintenu une période de sûreté de 22 ans, durant laquelle le condamné ne pourra pas bénéficier d’un aménagement de peine dans les conditions ordinaires.

Une mesure de rétention de sûreté a aussi été prononcée. Ce dispositif exceptionnel permet, sous certaines conditions, de maintenir une personne considérée comme particulièrement dangereuse dans un centre spécialisé à l’issue de sa peine.

Le procès en appel, ouvert le 23 novembre, portait notamment sur la question de l’altération du discernement de l’accusé au moment des faits.

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Un féminicide particulièrement violent en mai 2021

Les faits remontent au 4 mai 2021. Ce jour-là, à Mérignac, en Gironde, Chahinez Daoud, âgée de 31 ans et mère de trois enfants, a été tuée par son ex-mari alors qu’elle cherchait à mettre fin à leur relation.

Après avoir surveillé ses déplacements aux abords de son domicile, Mounir Boutaa lui a tiré dans les jambes à l’aide d’un fusil. Il l’a ensuite aspergée d’essence avant de mettre le feu à son corps, alors qu’elle se trouvait dans la rue.

Ce meurtre avait provoqué une vive émotion en France, notamment en raison de l’extrême violence des faits, mais aussi des alertes qui avaient précédé le passage à l’acte.

Lors de son premier procès, l’accusé avait expliqué avoir voulu « lui faire la peur de sa vie » et la « punir », affirmant être convaincu qu’elle lui était infidèle. Une accusation que les investigations n’ont jamais permis d’établir.

L’altération du discernement au cœur du procès

Durant les débats, la défense a notamment insisté sur l’état psychologique de Mounir Boutaa au moment du crime. Les expertises psychiatriques avaient conclu à une altération de son discernement, évoquant notamment des traits paranoïaques et narcissiques ainsi qu’une évolution vers une pathologie psychotique.

Cette conclusion aurait pu avoir des conséquences sur la peine prononcée, en ouvrant notamment la possibilité d’une condamnation limitée à 30 ans de réclusion criminelle.

Toutefois, comme lors du premier procès, la cour d’assises d’appel a retenu l’altération du discernement sans pour autant accorder de réduction de peine.

De son côté, l’avocate générale avait requis la perpétuité, en mettant notamment en avant la dangerosité de l’accusé.

Avant le verdict, Mounir Boutaa avait demandé pardon à la famille de la victime et au monde entier, tout en continuant à évoquer une forme de nécessité dans son passage à l’acte.

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Des défaillances policières dénoncées avant le drame

Au-delà de la condamnation de l’auteur du crime, cette affaire a également mis en lumière de graves dysfonctionnements dans le traitement des violences conjugales.

En juin 2020, Mounir Boutaa avait déjà été condamné pour violences conjugales et faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse.

Pourtant, environ un mois et demi avant sa mort, Chahinez Daoud avait déposé une nouvelle plainte contre lui pour dénoncer des violences. Celle-ci avait été mal enregistrée par un policier qui avait lui-même été condamné pour violences conjugales.

Une enquête administrative avait ensuite révélé plusieurs défaillances dans le traitement de cette affaire. Cinq fonctionnaires de police ont été sanctionnés à la suite de ces manquements.

Le dossier avait également conduit le ministère de l’Intérieur à préconiser la révocation automatique des policiers et gendarmes définitivement condamnés pour certaines infractions, notamment les violences intrafamiliales.

La famille de Chahinez Daoud entend désormais poursuivre sa démarche judiciaire contre l’État afin de faire reconnaître les manquements qui ont précédé le féminicide.

Un recours encore possible ?

La confirmation de la perpétuité en appel constitue une nouvelle étape judiciaire importante pour les proches de Chahinez Daoud. Toutefois, Mounir Boutaa dispose encore d’un délai de dix jours pour se pourvoir en cassation.

De son côté, la famille de la victime souhaite que les responsabilités liées au traitement de ses précédentes plaintes soient également examinées par la justice.