Chaba Kheira met le voile et annonce son retrait de la scène artistique

Via une vidéo publiée sur son compte TikTok, la fameuse chanteuse du rai, cheba Kheira, a mis fin à sa carrière de chanteuse. Et ce n’est pas tout ! En effet, Kheira a même mis le voile et a juré de ne plus jamais chanter. Effectivement, cette nouvelle a fait le tour de la Toile. Dans le détail, les internautes ont affirmé qu’il s’agit d’un bon pas pour repentance.

Par le biais de la même vidéo, celle qui a connu un grand succès au cours des années 2000, a fait savoir qu’elle n’a jamais arrêté sa prière. En ce qui concerne le hijab, l’ancienne vedette du rai a précisé qu’elle avait porté le hijab “par conviction” et qu’elle ne l’avait pas porté pour les gens. Cheba Kheira a indiqué également qu’elle a déjà pensé à prendre sa retraite à l’âge de 50 ans. Cependant, après une mûre réflexion, elle a fini par prendre la bonne décision.

Kheira est installée en France actuellement

Dans le même sillage, on notera que l’artiste qui a décidé de prendre sa retraite est installée actuellement en France. En effet, Kheira a choisi l’immigration clandestine, après avoir été condamnée à une peine d’emprisonnement. Et ce, suite à son implication dans des affaires de fraude. Pour régler les frais de “harga”à bord d’un bateau pneumatique, la maman a décidé de vendre sa villa à Aïn El Turk dans la wilaya d’Oran.