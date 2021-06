Chaabna annonce de nouvelles lignes aériennes vers Alger et Oran

L’ancien député de l’émigration pour la zone 2, Samir Chaabna a déclaré ce vendredi 11 juin, la création de nouvelles lignes aériennes entre l’Algérie et la France.

En effet l’ancien parlementaire, Samir Chaabna a annoncé sur son compte Facebook que les compagnies aériennes Air France et Transavia lanceront bientôt des vols pour permettre une meilleure prise en charge des demandes des expatriés, et ce, à partir des aéroports parisiens vers Alger et Oran, à partir de la semaine prochaine.

Ce dernier a publié sur Facebook que l’achat de billets est désormais possible à compté de ce jour et que les vols débuterons le 16 et le 17 juin 2021 à partir de l’aéroport Charles de Gaulle vers Alger avec Air France et de l’aéroport international d’Orly vers la ville d’Oran le 16 juin 2021 par le biais de la compagnie aérienne Transavia Airlines.

L’achat de billets est possible à partir d’aujourd’hui

Rappelons que la semaine dernière, la diaspora mécontente des restrictions entourant la réouverture des frontières se sont rassemblés afin de dénoncer les conditions d’entrée en Algérie qu’ils jugent « excessives et extrêmement onéreuses ». Des dizaines d’Algériens se sont rassemblés devant l’ambassade d’Algérie en France afin de protester contre les restrictions de voyage mises en place par le gouvernement algérien et réclamer les vols plus fréquents entre l’Algérie et la France. « Deux vols par semaine à partir de paris et vu le nombre d’algériens qui souhaitent rentrer au pays, ça ne suffira jamais ! », avait déploré une jeune manifestante.

Cette déclaration vient renforcer les propos tenus par les membres du comité scientifique algérien qui ont assuré hausse de la fréquence des vols entre les deux pays depuis l’ouverture partielle des frontières qui a eu lieu le 1er juin dernier.