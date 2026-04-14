A 38 ans, il a résilié son contrat avec le CFR Cluj : Slimani de retour au CRB ?

C’est une annonce qui est tombée comme un couperet, bien que le dénouement semblait inévitable. Le CFR Cluj a officialisé aujourd’hui la rupture de son contrat avec l’international algérien Islam Slimani. Par le biais d’un communiqué sobre, le club roumain a annoncé une séparation à l’amiable, mettant fin prématurément à une aventure qui n’aura jamais véritablement décollé.

Arrivé avec l’étiquette de grand buteur international pour apporter son expérience au championnat local, Slimani quitte la Transylvanie par la petite porte. Le club a tenu à saluer son passage : « Le club de Cluj et l’attaquant Islam Slimani sont parvenus à un accord sur la conclusion de la collaboration… Merci pour votre travail et nous vous souhaitons un succès continu ! ».

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Derrière les politesses d’usage, les chiffres sont têtus. En 16 apparitions, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises, agrémentant son bilan de deux passes décisives. Pour un joueur de son calibre, habitué aux joutes de la Premier League, de la Ligue 1 ou du championnat portugais, ce passage en Roumanie restera perçu comme un échec sportif. À deux mois du terme de la saison, les deux parties ont préféré s’épargner une fin de parcours poussive.

Quel avenir pour Slimani ?

À 38 ans, Islam Slimani se retrouve donc libre de tout engagement. Si son physique commence logiquement à accuser le coup des années, son sens du placement et son leadership restent des atouts non négligeables. Cependant, le rideau semble se baisser sur ses ambitions européennes. La question de sa prochaine destination brûle toutes les lèvres des observateurs du football africain.

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Selon les dernières indiscrétions, la tendance pointe vers un exil doré. Les championnats du Golfe (Arabie Saoudite, Qatar ou Émirats Arabes Unis) apparaissent comme le point de chute idéal pour boucler une carrière exceptionnelle. Ces ligues, friandes de noms prestigieux et d’expérience, pourraient offrir à Slimani un dernier contrat lucratif et un temps de jeu conséquent. L’éventualité de la voir revenir au club du coeur, le CR Bélouizdad, reste envisageable, mais un premier retour déjà raté l’année passée.

Quoi qu’il advienne, cette fin brutale en Roumanie ne doit pas faire oublier l’immense parcours de l’enfant de Chéraga. Mais pour le « Fennec », l’enjeu est désormais de trouver un environnement où il pourra s’offrir une sortie digne de sa légende avant de raccrocher définitivement les crampons.

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