Cevital s’apprête à racheter l’entreprise française Lapeyre

Le groupe agroalimentaire algérien de l’homme d’affaires Issad Rebrab est sur le point de conclure l’acquisition l’entreprise française Lapeyre, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries, filiale du groupe français Saint-Gobain.

Cette acquisition qui sera conclue par Cevital et Verdoso, un groupe français spécialisé dans l’investissement industriel, intervient trois mois après l’homologation de la vente des magasins Lapeyre au fonds Mutares. En effet, les deux entreprises ont présenté une offre de reprise alternative.

C’est ce qu’a annoncé l’intersyndicale du groupe français de matériaux de construction dans un communiqué repris par des médias français. L’intersyndicale à l’origine de cette sollicitation est composée de la CGT, la CFE-CGC, FO et la CFTC

Selon le communiqué, trois mois après l’homologation de la vente de l’entreprise au fonds Mutares, « Verdoso et Cevital ont répondu à la sollicitation des salariés en présentant au tribunal de commerce une offre commune et améliorée ».

L’offre et les propositions de Verdoso et Cevital

Les deux nouveaux acquéreurs, à savoir Verdoso et Cevital, proposent selon les syndicats le « maintien de l’intégralité des sites de production ». Ces deux entreprises proposent également « la création nette de 49 emplois en distribution » ainsi que « l’apport de 25 millions d’euros dès la cession par Verdoso et Cevital, contre 15 millions d’euros pour Mutares ».

Par ailleurs, l’intersyndicale affirme, à titre de comparaison avec l’offre de l’Allemand Mutares, que « l’impact social est nettement inférieur à celui de Mutares, qui prévoit la fermeture dès 2023 de 4 sites de production et de 19 magasins ».

Il convient également de noter que Lapeyre est composé de 131 magasins alimentés par dix usines de fabrication toutes situées en France, et emploie 3.400 personnes. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries, ainsi que d’autres matériaux et fournitures pour l’aménagement de la maison, en particulier la salle-de-bains et la cuisine.